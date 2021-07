Katia Fanelli lutto: cagnolina morta in un incidente, il web l’attacca e lei sbotta: “Mi fate schifo” (VIDEO)

L’ex concorrente di Temptation Island, Katia Fanelli, ha appena vissuto un lutto molto pesante in quanto è morta la sua cagnolina Fotonica. La dama era profondamente legata a lei, pertanto, sta facendo un’enorme fatica a superare il dramma.

Ad ogni modo, alcune persone del web non si sono fermate neppure dinanzi questo dolore ed hanno cominciato ad attaccare la donna. Lei, allora, tra le lacrime e la disperazione, ha deciso comunque di mettere a tacere le critiche.

Il lutto di Katia Fanelli

Katia Fanelli ha appena vissuto un grave lutto. Attraverso un commovente video su Instagram, l’ex volto di Temptation Island ha annunciato la tragica scomparsa della sua cagnolina. La piccola, purtroppo, è deceduta a seguito di un incidente ed era davvero molto giovane. Per cercare di fare fronte al dolore, la dama ha deciso subito di acquistare un altro cane ed ha addirittura detto di voler chiamare l’animale con lo stesso nome della cagnolina scomparsa.

Questa scelta, però, ha fatto storcere il naso a molte persone. Al di sotto del post in cui ha annunciato la tragica scomparsa, infatti, molte persone l’hanno attaccata dicendo sia assurdo che possa pensare di superare il dolore gettandosi su un altro animale. Dopo diversi commenti cattivi e fuori luogo, quindi, la dama ha deciso di rompere il silenzio e di mettere a tacere tutte le malelingue.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Fanelli (@katia_fanelli)

Le gravi accuse e la replica della donna

Nel corso del suo sfogo su Instagram, infatti, Katia Fanelli ha commentato il lutto subito ed ha detto di stare sotto un treno. Lei non sarebbe mai voluta tornare sui social con una polemica, tuttavia, sente il dovere di chiarire alcune cose. La donna, infatti, ha detto di essere davvero schifata e inorridita dal comportamento di certe persone. Secondo il suo punto di vista, infatti, è assurdo che certi individui non riescano a mostrare un minimo di cuore e di tatto neppure in queste circostante.

La Fanelli, quindi, ha voluto specificare che ognuno vive il dolore a modo proprio e decide di superarlo come ritiene più opportuno. A suo avviso, comprare un altro cane e chiamarlo allo stesso modo del precedente rappresenta una scelta sensata per riuscire a colmare il vuoto lasciato dalla tragica scomparsa. Detto questo, la dama ha ringraziato, invece, tutti coloro i quali le sono stati accanto e stanno continuando tutt’ora a mostrare la loro vicinanza.