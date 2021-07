Grande Fratello Vip, i primi cinque nomi ufficiali della sesta edizione

Si lavora per la quinta edizione del Grande Fratello Vip

Mancano ancora molte settimane all’avvio della sesta edizione del Grande Fratello Vip che dovrebbe prendere il via da metà settembre. Da mesi, però, Alfonso Signorini e gli autori del reality show sono alla ricerca dei nuovi personaggi famosi che entreranno nella casa più spiata d’Italia. A tal proposito i telespettatori sono in fermento per conoscere i nomi dei nuovi concorrenti.

La prossima sarà la sesta edizione che avrà nuovamente come conduttore il direttore del magazine Chi. Quest’ultimo, dopo l’addio a Pupo e Antonella Elia avrà al suo fianco una nuova coppia di opinioniste. Stiamo parlando dell’ex gieffina Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. Ma ciò che ora conta davvero per il momento sono i nomi dei nuovi inquilini del loft di Cinecittà.

I primi cinque concorrenti quasi ufficiali

Recentemente il blogger e giornalista Davide Maggio ha confermato alcuni rumors apparsi sui vari siti internet che si occupano tra le altre cose di reality show. Quindi, pare che i nomi della soprano Katia Riciarelli, dell’ex nuotatore Manuel Bortuzzo e Anna Lou Castoldi, la figlia di Morgan e Asia Argento sono ormai certi. Nel corso di una live sul suo profilo Instagram, Maggio ha anche detto che l’ex Pupa Francesca Cipriani e l’opinionista Giovanni Ciacci sono in dirittura d’arrivo nel per essere i nuovi inquilini della casa di Cinecittà.

Mentre tra i nomi circolati che però non trovano conferma ci sono quelli di Pamela Prati, Maria Monsé e Alex Di Giorgio. Ovviamente mancano ancora diverse settimane all’avvio del GF Vip 5, quindi prossimamente saranno dati anche i nomi degli altri concorrenti.

Filip Simaz al Grande Fratello Vip 5?

Filip Simaz sarà un inquilino della casa del Grande Fratello Vip 6? La sesta edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini prenderà il via da metà settembre e tra i nuovi concorrenti del loft di Cinecittà potrebbe esserci proprio lui.

Si tratta di un volto noto al pubblico della rete ammiraglia grazie alla sua partecipazione a Ciao Darwin 8 di Paolo Bonolis. Le indiscrezioni si sono scatenate per uno scatto condiviso da Filip sul suo account Instagram taggando sia il conduttore Alfonso Signorini che la pagina social del Grande Fratello. E’ un indizio? Staremo a vedere.