Belen Rodriguez, nasce sua figlia Luna, l’annuncio sui social: “C’è qualcuno che è nato adesso…” (FOTO)

Era da giorni che sul web non si faceva altro che parlare di Belen Rodriguez e dell’imminente nascita di sua figlia Luna Marie. Ebbene, dopo tanti rumors e attesa, il lieto evento è finalmente arrivato.

Questa notte, mentre tutta Italia gioiva per la vittoria degli Europei di calcio 2020, la showgirl dava alla luce la sua secondogenita. L’annuncio, infatti, è sopraggiunto a tarda notte attraverso il profilo Instagram della diretta interessata.

Belen annuncia la nascita della figlia Luna

Poche ore fa, Belen Rodriguez ha dato alla luce sua figlia Luna Maria. Un po’ di giorni fa erano circolate delle indiscrezioni in merito all’ipotetica fuga della showgirl per partorire in gran segreto. Le voci non erano del tutto infondate, sta di fatto che la protagonista ha davvero partorito. Tuttavia, prima che sul web potessero circolare altre voci sulla vicenda, è stat5a la diretta interessata a divulgare la notizia.

Attraverso una IG Storie, infatti, Belen ha mostrato l’immagine di una gambina. Al di sotto, poi, ha annesso una didascalia in cui ha scritto: “C’è qualcuno che è nato adesso”. Dopo aver mostrato questo primo scatto della piccola Luna, la dama si è immortalata in compagnia di Antonino Spinalbese, il papà della piccola. I due sono abbracciati e sfoggiano un viso sereno e innamorato. (Continua dopo le foto)

La gioia della Rodriguez e di Antonino Spinalbese

Al momento, sul web non ci sono ancora immagini che ritraggano il volto della figlia di Belen Rodriguez. Ad ogni modo, i fan e le persone vicine alla coppia li stanno inondando di messaggi volti a fare loro i più sinceri auguri e le congratulazioni per il lieto evento. La modella sembra stare piuttosto bene dopo il parto, sta di fatto che ha pubblicato anche degli scatti in cui ha mostrato la vittoria dell’Italia agli Europei 2020.

Il cuore di Belen e Antonino sta esplodendo di gioia. La loro relazione ha fatto storcere il naso a molte persone, in quanto in molti non credevano alla veridicità dei loro sentimenti. Il tempo, però, è stato rivelatore. I due, infatti, hanno dato dimostrazione di essere sinceramente innamorati e pronti a costruire una famiglia. Adesso non ci resta che attendere per vedere anche quale sarà la reazione di Santiago all’arrivo della nuova arrivata in famiglia. In merito all’ex di Belen, Stefano De Martino, invece, il ballerino non ha commentato il lieto evento, almeno pubblicamente.