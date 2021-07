Lastello: il funerale si sceglie dallo smartphone

Lastello (il cui nome deriva dalla fusione di “last” ed “hello”, ovvero “ultimo saluto”) è una startup attiva da qualche anno, incubata in Lazionnova.it (Lazio Innova) ovvero la società in house della regione Lazio, il cui scopo è quello di promuovere lo sviluppo di startup innovative. Lo scopo di Lastello è quello di coniugare i servizi funerari con le nuove tecnologie, permettendo di comparare diversi preventivi senza impegno, per organizzare un funerale, scegliendo l’agenzia funebre con il miglior rapporto qualità – prezzo.

Proprio come un comparatore di assicurazioni, Lastello mette a disposizione dei clienti diverse proposte da confrontare, dopo aver impostato alcuni parametri. Questo servizio permette di semplificare la vita di tutti coloro che devono affrontare un funerale e non sanno come comportarsi, oppure, per chi ha intenzione di non sforare il proprio budget per dare l’ultimo saluto alla persona scomparsa. L’idea di due giovani romani è stata decisamente rivoluzionaria.

D’altronde è risaputo che quando si affronta un momento così difficile come la perdita di una persona cara, in genere induce a buttarsi a capofitto nell’organizzazione del funerale con la prima agenzia funebre disponibile, semplicemente con una telefonata. Questa scelta, spesso, non si rivela essere quella ottimale, ed è per questo che un comparatore di servizi funebri può essere utile, non solo per risparmiare denaro, ma anche per scegliere l’agenzia più efficiente.

La comodità di richiedere il preventivo online

Chiedere ed ottenere direttamente online un preventivo dettagliato per le spese funerarie è sicuramente molto comodo. In molti, infatti, rimangono travolti dalla scomparsa del parente o dell’amico e non riescono ad organizzare al meglio la cerimonia funebre. Grazie a Lastello, è possibile fare tutto direttamente online, compreso chiedere i costi di una cremazione, senza perdere tempo. È risaputo, infatti, che la cremazione ormai è divenuta una pratica piuttosto diffusa e che induce sempre più persone a sceglierla rispetto alla classica sepoltura.

I punti forti di Lastello

Lastello è una piattaforma semplice ed intuitiva da utilizzare, che permette con pochi click di ottenere immediatamente preventivi personalizzati dalle migliori agenzie funebri di una determinata zona. Inoltre, per ogni agenzia funebre proposta da Lastello, vengono indicati anche i feedback da parte degli utenti che si sono rivolti alla stessa, al fine di comprendere al meglio quale soluzione può essere la più indicata per le proprie esigenze.

Questo significa, che è possibile valutare, in base alle esperienze altrui, l’efficienza della agenzia funebre. Un altro punto di forza di Lastello è l’estrema trasparenza: i preventivi ottenuti impostando i parametri, non nascondono alcun costo, ma sono chiari in tutte le voci di spesa. Questo significa mettere al bando il cosiddetto “effetto sorpresa” dovuto da eventuali costi addizionali non messi in evidenzia. Nonostante il focus sull’utilizzo delle tecnologie, Lastello non sottovaluta il fattore umano. Infatti, il team della piattaforma, mette a disposizione la possibilità di contattare un consulente per guidare al meglio la scelta tra i preventivi ottenuti in maniera automatica ed andare sul sicuro.