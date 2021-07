Pamela Prati pronta a tornare al GF Vip: “Vi farò vedere una Pamela diversa”

Pamela Prati potrebbe tornare al GF Vip

Senza ombra di dubbio, anche se la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip è durata poco, Pamela Prati è stata una delle inquiline più iconiche della storia del reality show di Canale 5. Ormai sono trascorsi diversi anni, ma in molti ricordano ancora il suo non rispettare le regole in casa la sua uscita di scena al grido di ‘chiamatemi un taxi‘. A quanto pare il loft di Cinecittà potrebbe accoglierla di nuovo.

Infatti, stando alle ultime indiscrezioni che circolano in rete, l’ex prima donna de Bagaglino farà il suo ingresso a settembre. Recentemente dalle pagine del magazine Nuovo, la soubrette sarda ha confessato che sarebbe pronta a tornare nel programma condotto da Alfonso Signorini.

Le dichiarazioni della soubrette sarda alla rivista Nuovo

Intervistata dal magazine diretto da Riccardo Signoretti, l’ex gieffina Pamela Prati che da poco è uscita con il suo nuovo singolo, ha detto: “So che c’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì e, se dovesse accadere, io ne sarei felicissima. Adesso sono una donna libera e riuscirei a vivere meglio l’esperienza del GF Vip. Oggi potrei finalmente mostrare una Pamela diversa”.

Quindi, un ritorno non è assolutamente da escludere, dato che nel loft più spiato d’Italia in queste ultime edizioni sono tornati anche Cristiano Malgioglio, Stefano Bettarini e Valeria Marini. Il padrone di casa Alfonso Signorini ci farà un pensierino? Staremo a vedere.

Pamela Prati sempre più vicina al Grande Fratello Vip

Stando alle dichiarazioni di Santo Pirrotta che settimane fa a fatto a Ogni Mattina in onda su Tv8, Pamela Prati sarebbe vicina alla firma per far parte del cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

“Dopo il caso Mark Caltagirone si sono spenti i riflettori. In una recente intervista lei ha raccontato di essere ancora sotto shock. Ha anche rivelato che sta scrivendo il suo secondo libro, in cui parlerà solo del caso Caltagirone, perché nell’altro aveva fatto solo un accenno. Però prima del libro forse Pamela avrà la possibilità di raccontare la sua verità in un reality che partirà a settembre in prima serata su Canale 5. La sua partecipazione è vicinissima. Non c’è ancora una firma, non è ancora tutto certo. Ma con molta probabilità Pamela sarà una delle protagoniste di questo reality che stiamo aspettando da tantissimi mesi. Speriamo che stavolta non chiami il taxi…ogni riferimento è puramente casuale”, ha fatto sapere l’esperto di gossip.