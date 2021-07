Oroscopo del 18 luglio 2021, classifica da Ariete e Pesci: novità interessanti per alcuni segni

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 18 luglio denotano una domenica molto produttiva e interessante per gli Scorpione. Anche gli Ariete vivranno una giornata molto intensa, mentre i Pesci sono giù di corda.

Oroscopo primi sei segni

1 Scorpione. La Luna è schierata dalla vostra parte e questo sarà molto importante per quanto riguarda i sentimenti. A partire da oggi vi accingete a vivere un momento molto positivo sul fronte della faccende di cuore. Anche le vicende professionali stanno andando, man mano ì, al loro posto.

2 Ariete. Momento molto positivo per quanto riguarda le faccende di tipo amoroso. Se avete cominciato da poco una relazione è opportuno che mettiate in chiaro sin dal primo momento alcuni aspetti del vostro carattere. Sul fronte del lavoro, invece, potreste cominciare anche dei nuovi progetti.

3 Cancro. L’Oroscopo del 18 luglio vi invita ad essere più intraprendenti sul fronte dei sentimenti. Il periodo è molto positivo, per questo non vi resta fare altro che lasciarvi trasportare dalle emozioni. Sul fronte dei rapporti di coppia siete favoriti.

4 Vergine. Ottimo momento per pensare in grande dal punto di vista professionale. A partire da oggi potreste arrivare a vivere delle situazioni molto interessanti. Cercate di essere intraprendenti e di non lasciare nulla al caso. Anche la cosa più futile potrebbe rivelarsi importante.

5 Sagittario. Se state pensando di cimentarvi in una nuova attività, fatelo. Sono favoriti i nuovi inizi e i nuovi incontri. In merito alle faccende di cuore, invece, ci sarà una certa affinità con i segni di fuoco. Non datevi per vinti fino a quando non sarete riusciti a realizzare i vostri obiettivi.

6 Capricorno. Datevi da fare sul fronte dei sentimenti. Le stelle sono favorevoli, ma non dovete arrendervi. Le faccende professionali diventeranno un po’ più complesse a partire dalla prossima settimana. Più che altro potreste fare una certa fatica a riuscire a destreggiarvi tra i mille impegni.

Previsioni astrali 18 luglio ultimi segni

7 Bilancia. Buon momento per i single. In questo periodo potrebbero svilupparsi delle situazioni molto interessanti. I rapporti di coppia stabili, invece, necessitano di una ventata di novità e di emozioni. Il lavoro promette bene, ma le vere soddisfazioni arriveranno dopo l’estate.

8 Acquario. Le previsioni astrali della giornata odierna denotano una domenica piuttosto armonica. Trascorrete questa giornata con le persone a voi care. Non date peso alle critiche e soffermatevi un po’ di più su voi stessi e sui vostri obiettivi. Abbiate fiducia nelle vostre idee.

9 Gemelli. Oggi potrebbero nascere delle discussioni con alcune persone care, per tale ragione, è opportuno mantenere la calma. La vostra vita è un turbinio di emozioni, quindi, cercate di darvi una regolata e di lasciare che sia anche la testa a fare la sua parte.

10 Leone. L’Oroscopo del giorno 18 luglio vi esorta a mantenere la calma. Oggi potreste perdere facilmente la pazienza, pertanto, meglio comportarsi in modo cauto. Sul fronte sentimentale potreste arrivare a d un punto di non ritorno, quindi, è opportuno non essere troppo irruenti.

11 Toro. Giornata un po’ controversa per quanto riguarda le faccende amorose. Oggi potrebbero nascere delle discussioni con il partner, pertanto, cercate di mantenere la calma ed un profilo piuttosto basso. In merito al lavoro, invece, il momento è positivo ma dovete essere più intraprendenti.

12 Pesci. Se siete un po’ agitarti evitate i confronti o i chiarimenti, in quanto potreste finire per peggiorare solamente la situazione. Sul fronte dei sentimenti, invece, dovete essere cauti e aprire bene gli occhi. Non tutte le persone che vi circondano si comportano in modo sincero.