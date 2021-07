Gf Vip 6, tra i concorrenti un ex cavaliere di Uomini e Donne

Gf Vip 6, tra conferme e smentite arrivano le prime candidature provenienti da altri reality show

Gf Vip 6, già da qualche settimana non si parla d’altro che dei probabili concorrenti che avranno accesso alla casa più spiata d’Italia probabilmente a Settembre. La sesta edizione del Grande Fratello Vip dovrebbe avere inizio a metà settembre. Alcuni nomi che ruotano intorno al reality show sono Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro che stanno valutando la proposta.

A smentire sono state invece Melissa Satta e Nina Moric. Mentre gli aspiranti sono tantissimi. Tra questi Fabrizio Cilli cavaliere di Uomini e Donne e Sofia Calesso di Temptation Island. Mancano due mesi alla messa in onda, ancora una volta al timone ci sarà Alfonso Signorini. Invece non vi è certezza su chi saranno gli opinionisti.

L’appello disperato di Fabrizio e le critiche social

Fabrizio Cilli, ha partecipato a Uomini e Donne qualche mese fa, era il corteggiatore di Gemma Galgani e ha raccontato ai suoi follower di Instagram di avere inviato la candidatura e di essere in attesa di risposta. Con lui ha fatto domanda anche un’amica, una ragazza nota per aver partecipato a Temptation Island nell’edizione di Antonella Elia e Manila Nazzaro.

L’appello di Fabrizio ha fatto discutere poichè ha pregato Alfonso Signorini ed i suoi collaboratori di prendere in considerazione la sua candidatura. Ha affermato di non essere uno sconosciuto e per questo ha diritto di partecipare come tutti gli altri vip all’edizione 2021/2022. I suoi follower hanno subito lanciato accuse ma lui ha risposto di non sentirsi minimamente toccato dalle critiche.

Nomi noti e meno noti, ecco chi potrebbe partecipare al Gf Vip 6 a settembre

Oltre i loro nomi è stato tirato nella questione anche quello di Melissa Satta che però ha recentemente affermato che mai accetterebbe di partecipare perchè sentirebbe troppo la mancanza del figlio Maddox. Non hanno smentito invece l’ex nuotatore Manuel Bortuzzo o la figlia d’arte Anna Lou Castoldi e poi ancora le showgirl Miriana Trevisan e Francesca Cipriani, Giovanni Ciacci, Sophie Codegoni che ha da poco intrapreso una relazione con Fabrizio Corona dopo la fine della storia d’amore nata a Uomini e Donne e Gianmaria Antinolfi, ex fidanzato di Belen Rodriguez.

Tra tutti figura il nome di Pamela Prati, che in realtà ha già partecipato al Grande Fratello qualche anno fa e che potrebbe cogliere l’occasione per raddoppiare e far discutere, ancora una volta. Gli autori del programma e Alfonso Signorini stanno valutando questo probabile ingresso, che accenderebbe senza dubbio tutti i riflettori sulla casa del Grande Fratello Vip.