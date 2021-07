Jasmine Carrisi pronta a lasciare The Voice

Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano dice addio alla trasmissione

Jasmine Carrisi secondo le ultime notizie sarebbe pronta a lasciare definitivamente The Voice, inoltre voci di corridoio confermano: è stata già trovata la sostituta ed è famosissima. La celebre figlia di Al Bano si è lanciata da poco nel campo della musica trap. Ha dato energia, carica al gruppo ed ha anche acceso i riflettori sull’ultima edizione di The Voice. Tutti puntavano su di lei che insieme al padre è stata la coach ufficiale tra i Senior.

Insieme infatti hanno riscontrato notevole successo e con loro anche il programma. Padre e figlia sono riusciti a dare tanti consigli utili ai concorrenti dell’ultima edizione appassionati di musica e di canto. Eppure qualcosa sta per cambiare perchè la figlia d’arte, che ha recentemente lanciato parecchi singoli accolti benissimo anche dalla critica, non ha più intenzione di fare parte del cast nella nuova stagione televisiva.

A prendere il posto del coach potrebbe essere Orietta Berti

Secondo i rumor a prendere il suo posto qualora il suo addio dovesse essere reale sarebbe proprio Orietta Berti che in questo momento sta vivendo una fase fortunatissima. Il brano “Mille” in collaborazione con Fedez ed Achille Lauro è diventato una hit estiva.

E’ certo che se dovesse essere realmente lei la new entry nel cast dei coach il programma potrebbe fare leva su uno degli artisti più famosi della musica italiana e fare fortuna anche questa volta.

Le critiche arrivate a Jasmine: “Parla poco”

Nel corso dell’esperienza passata a The Voice Jasmine è stata amata, apprezzata ma anche tanto criticata perchè parlava poco. Il ruolo che le era stato dato nel programma non era semplice. Era coach insieme al padre e diversamente dagli altri il loro giudizio doveva essere unico. Non sempre andavano d’accordo per via della distanza generazionale. Per questo la piccola Carrisi non riusciva sempre ad esprimere il suo parere.

A causa di tutto ciò la gente ha storto il naso ma Jasmine ha spiegato di non sentirsi toccata dalle critiche perchè stare accanto ad un veterano della musica, in un programma come The Voice alla sua età è stata un’esperienza unica che le ha dato modo di crescere. E’ stata per lei una vera e propria sfida ed è felice di come l’ha affrontata. I motivi per i quali quest’anno ha rinunciato a partecipare non sono stati resi noti. Forse sarà la diretta interessata a rivelarli nel tempo. Nel frattempo non rimane che attendere per scoprire qual è la verità e se sarà davvero Orietta a prendere il suo posto.