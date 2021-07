Grande Fratello Vip 6: due ex naufraghi della prima Isola dei Famosi verso il cast (FOTO)

Davide Silvestri e Carmen Russo inquilini della casa del GF Vip 6? Il rumor

Il conduttore Alfonso Signorini e gli autori stanno lavorando da mesi alla ricerca di un cast per la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Stando alle prime indiscrezioni, il reality show dovrebbe partire lunedì 13 settembre in prima serata su Canale 5. Al momento, secondo Dagospia, i concorrenti ufficiali sarebbero cinque. Nelle ultime ore, però, all’orizzonte ci sono altri due nomi.

Si tratta di due ex naufraghi de L’Isola dei Famosi. Stiamo parlando dell’attore Davide Silvestri e della soubrette Carmen Russo che nel 2023 accettarono di vivere su una spiaggia deserta a Samanà. All’epoca il programma era condotto da Simona ventura e andava in onda su Rai Due. A distanza di 18 anni i due potrebbero ora ritrovarsi di nuovo in uno stesso formato, ossia il GF Vip 6 di Alfonso Signorini.

L’indiscrezione fornita da Davide Maggio

A dare questa succosa indiscrezione ci ha pensato il giornalista e blogger Davide Maggio. Infatti, sul noto sito internet si legge: “Come anticipato da Davide Maggio, nel corso di una diretta Instagram, Davide Silvestri e Carmen Russo sono in trattativa per entrare a far parte del cast del reality di Canale 5. Il nome della showgirl desta un po’ di stupore perché Carmen ha già partecipato al GF Vip nel 2017. Tuttavia la sua partecipazione in corsa, in un’edizione molto fortunata, rimase nell’ombra. Ora Alfonso Signorini le offrirebbe l’opportunità di riscatto”.

Per Carmen Russo, dopo aver fatto varie Isola dei Famosi, sarebbe il secondo GF Vip, mentre per l’attore di Vivere potrebbe essere una nuova opportunità visto che sono anni che non appare sul piccolo e grande schermo. (Continua dopo la foto)

Grande Fratello Vip 6, gli altri candidati come inquilini

Stando al portale di Davide Maggio, Carmen Russo e Davide Silvestri potrebbero trovare essere due nuovi concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. I due, però, nella casa più spiata d’Italia potrebbero trovare anche la cantante Jo Squillo, l’ex Miss Italia Manila Nazzaro, Soleil Sorge, la figlia di Morgan e Asia Argento Anna Lou Castoldi, il nuotatore Manuel Bortuzzo.

Ma anche l’ex tronista Sophie Codegoni e l’imprenditore ex di Belen Rodriguez e Dayane Mello Gianmaria Antinolfi. Ovviamente, al momento tutti questi nomi sono solo frutto di rumors e non c’è nulla di ufficiale.