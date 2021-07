Stefania Orlando, l’amaro sfogo: “Vigliacchi, i sacrifici di una vita andati in fumo”

Stefania Orlando furiosa per quella che sta accadendo in Sardegna

Da oltre due giorni la Sardegna brucia scatenando la preoccupazione e nello stesso tempo l’indignazione dell’opinione pubblica. E’ ormai certo che tali roghi non sono partiti da soli ma sono dolosi, ovvero c’è la mano dell’uomo. Tra i tanti che hanno detto la sua anche Stefania Orlando che, sconvolta per quanto sta accadendo, si è lasciata andare ad un duro sfogo social.

Attraverso i suoi canali personali, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha fatto sentire tutta la sua vicinanza alla popolazione sarda. “Aziende, uliveti e coltivazioni distrutti dalle fiamme, sacrifici di una vita andati in fumo, animali bruciati vivi, 10.000 ettari arsi dal fuoco. I responsabili, che vigliacchi”, ha asserito la moglie di Simone Gianlorenzi. Poi quest’ultima si è scagliata ferocemente contro coloro che hanno appiccato questi incendi, definendoli pazzi e criminali. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha detto.

La vicinanza della conduttrice al popolo sardo

Stefania Orlando, che sarà una concorrente di Tale e Quale Show 2021, attraverso delle Stories su Instagram ha espresso tutti il suo dolore per la tragedia che sta affliggendo la Sardegna da un paio di giorni.

“Siamo tutti molto dispiaciuti”, ha detto l’ex inquilina della casa più spiata d’Italia. Quest’ultima ha poi rivolto un pensiero a tutti gli sfollati, ma anche a tutti coloro che in queste ore hanno perso le loro attività, per non parlare dell’enorme danno ambientale.

L’appello social di Stefania Orlando

Molto toccata e sconvolta per quello che sta accadendo in questi giorni in Sardegna, Stefania Orlando attraverso i suoi canali social ha voluto lanciare un disperato appello. In pratica, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha chiesto a tutti gli italiani di dare una mano d’aiuto a questa regione che al momento è martoriata dagli incendi.

“Possiamo tutti contribuire”, ha detto la conduttrice promuovendo una campagna fondi per aiutare la provincia di Oristano, quella maggiormente colpita da queste atrocità.