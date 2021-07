Giulia De Lellis, le sue vacanze super da Portofino a Forte dei Marmi

Giulia De Lellis si diverte tra gite in barca e villa

Giulia De Lellis sta trascorrendo in bellezza le sue vacanze estive. Non potrebbe andare meglio di così all’ex dama di Uomini e Donne, ex fidanzata di Andrea Damante. In questo periodo la donna si divide tra gite in barca e relax in ville. Viaggia da Portofino a Forte dei Marmi, insegue il lusso e l’amore. Da qualche tempo la De Lellis è fidanzata con Carlo Gussalli Beretta proprietario di una casa sul mare in Versilia. Ha anche uno yacht con il quale navigano in mare aperto quasi tutti i giorni.

L’influencer e oramai anche conduttrice tv si mostra raggiante, la forma fisica è eccezionale. Condivide degli scatti in cui indossa bikini da urlo e mise da diva. Carlo Gussalli sembra essere innamoratissimo di lei e non lo nasconde, fiero e soddisfatto di quella che è la sua donna.

Il giardino della villa sul mare è diventato il nido d’amore nel quale si abbracciano e baciano giorno e notte, ma è anche un set fotografico. Qui amano scattare le foto che pubblicano su Instagram. Non si sa se insieme a loro ci sia qualcun altro ma si ipotizza la presenza dei suoceri che potrebbero avere scelto come meta per le loro vacanze estive la Versilia.

Inseparabili ed innamorati

I due sono stati separati a lungo a causa degli impegni lavorativi di entrambi, ecco perchè adesso non hanno voglia di allontanarsi nuovamente. Ad essere realmente innamorato non è soltanto lui ma anche lei che dell’uomo dice che è totalmente diverso da quelli con i quali ha intrapreso relazioni e conoscenze fino al momento.

E’ profondo, interessante e sensibile, la ascolta e supporta anche nei momenti difficili. Litigano ma si tratta di discussioni banali. Lui ha curato la tremenda gelosia che le faceva vivere le relazioni con ansia, paura e sofferenza.

Chi è il fidanzato di Giulia De Lellis

Carlo Gussalli Beretta, discendente di Bartolomeo Beretta ha 24 anni, è fiero di sè ed ha modi raffinati ed eleganti. E’ riuscito a conquistare il cuore di Giulia poco meno di un anno fa, dopo i vari “tira e molla” tra la ragazza e l’ex Damante. Quando si sono conosciuti erano insieme in vacanza in barca, con un gruppo di amici.