Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi ‘scandalo sul lettino’: i fan furiosi per quello che è accaduto a Radio Norba (VIDEO)

Dopo la loro uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5 la relazione sentimentale tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi va avanti senza alcun intoppo. I numerosi fa dei due ex gieffini (Prelemi) continuano a seguirli con tanto interesse anche se la loro esperienza nel reality show di Alfonso Signoini è terminata da ben cinque mesi.

A settembre l'ex Velino di Striscia la Notizia sarà impegnato con Tale e Quale Show 2021 e anche di questo hanno parlato a Radio Norba, scatenando la rabbia dei sostenitori della coppia. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

A Radio Norba criticano i due ex gieffini

In una trasmissione radiofonica su Radio Norba, emittente pugliese che organizza ogni anno Battiti Live, due speaker hanno fatto delle battute poco carine nei confronti di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che non sono piaciute per nulla ai follower dei Prelemi. Nel dettaglio, il conduttore e l’ospite hanno commentato in maniera bizzarra il servizio di un un magazine di gossip sui due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5.

"Abbiamo dei dubbi e delle perplessità su questa storia di Pierpaolo Pretelli. Qui ho un settimanale in cui si legge 'in attesa di sbarcare a Tale e Quale Show Pretelli si scalda con Giulia Salemi. L'ex velino sarà nel cast del talent di Conti. Se non arriverà primo non importa, ha già vinto in amore e lui dice 'Giulia mi fa sentire uomo'", ha detto l'ospite. Mentre il padrone di casa se ne è uscito così: "No vabbè sono immagini che non vorremmo mai vedere e che spero che i bambini non stiano vedendo. E dai non ci inquadrare il Lato B di quella tipa".

La reazione dei fan di Pierpaolo e Giulia

Ovviamente le parole del conduttore del programma su Radio Norba e quello del suo ospite hanno fatto irritare parecchio i tantissimi fan di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Infatti, in tanti si sono riversati su Twitter per scrivere il proprio dissenso. “Finché esisteranno “conduttori” o personaggi pubblici con la possibilità di arrivare a più persone, che parleranno in modo maschilista, retrogrado e offensivo, sta società non sarà mai in grado di [email protected] oggi ha portato la bandiera di questo schifo”, ha scritto una ragazza.

“Da pugliese mi sto vergognando per questo squallido siparietto! L’ironia, il sarcasmo, chiamatelo come volete: bisogna farlo con intelligenza, senza sfociare in offese, maschilismo e snobbismo. Complimenti a voi che li avete centrati tutti e 3 in un colpo!“, ha scritto un’altra.

