Federica Panicucci via da Mattino 5? “Fake news”, la nuova sfida con Francesco Vecchi

Federica Panicucci e Francesco Vecchi tornano con Mattino 5

Ebbene sì, da lunedì 6 settembre 2021 su Canale 5 tornerà in onda Mattino 5. L’edizione Dopo il Tg5 delle 8, Federica Panicucci e Francesco Vecchi torneranno a guidare lo storico rotocalco che si occupa di cronaca e spettacolo. Avete letto bene, la professionista toscana affiancherà il giornalista e non ci sarà nessuna sostituta come si era parlato recentemente in rete.

La coppia televisiva, ormai consolidata da numerosi anni anche per la prossima stagione accompagneranno il pubblico mattutino della rete ammiraglia con delle informazioni di attualità, cronaca e anche spettacolo. Una nuova sfida maturata dopo un’annata da record per il format affiancato dalla testata giornalistica Videonews. Infatti, quella che si è conclusa lo scorso giugno è stata la stagione più vista di Mattino 5.

Nessuna sostituzione per Federica Panicucci

Dal 6 settembre dalle 8:45 sino alle 10:50 prima Francesco Vecchi e nella seconda parte Federica Panicucci tratteranno dei temi di attualità, tra cui i Green Pass con annessi vaccini, ma anche di politica, delle storie di cronaca come la scomparsa della piccola Denise Pipitone, ma anche di spettacolo.

Un argomento, quest’ultimo, che la passata stagione è passato in secondo piano, dando più spazio alle storie degli italiani. Quindi, stando ai dati Auditel registrati, è stata una mossa vincente da parte degli autori del programma Mediaset. Tuttavia, ricordiamo che il prossimo 13 settembre prenderà il via la sesta edizione del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini. Quindi, la Panicucci con molta probabilità almeno una volta a settimana si occuperà del reality show che si svolge a Cinecittà.

Simona Branchetti a settembre chiude col suo Morning News

I telespettatori di Canale 5, rimasti orfani in questi tre mesi, non vedono l’ora di rivedere a l’opera Francesco Vecchi e Federica Panicucci alla guida di Mattino 5. Lo stesso pubblico della rete ammiraglia, però, il 3 settembre dovranno salutare Simona Branchetti e il suo Morning News che nel mese di agosto ha sostituito egregiamente i suoi due colleghi con un nuovo contenitore di informazione targato Videonews. Un esperimento riuscito bene dato che gli ascolti si aggirano intorno a 600 mila telespettatori e una media del 10% di share.