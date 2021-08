Barbara D’Urso, spiazzata: l’incidente in piscina (FOTO)

Barbara D’Urso si rilassa nella sua villa toscana

Barbara D’Urso da qualche settimana si trova a Capalbio, in Toscana dove possiede una bellissima villa. Lì la professionista toscana è in compagna dei suoi figli, di amici ma anche della sua presunta nuova fiamma. Recentemente Carmelita ha rotto il silenzio in tal senso, confidato a Candida Morvillo per il Corriere della Sera che si sta facendo corteggiare.

Inoltre, durante l’intervista ha parlato del suo passato, in particolare della madre, ma anche del suo futuro in televisione e le spiegazioni sul ridimensionamento a Mediaset. Nelle ultime ore, però, Lady Cologno si è resa protagonista di in simpatico e involontario incidente avvenuto nella sua piscina. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Carmelita ha un piccolo incidente in piscina

Nelle ultime ore Barbara D’Urso si è resa protagonista di un divertente siparietto. Sì, perché la professionista napoletana mentre stava riprendendo un filmato a bordo piscina, nella sua meravigliosa villa di Capalbio, la 64enne ha perso l’equilibrio ed è rovinosamente caduta in acqua.

Per fortuna nulla di grave a Carmelita. Anzi, quel tuffo involontario l’ha divertita parecchio, che lei stessa ha deciso di mostrarlo a tutti coloro che la seguono sui social network, pubblicandolo sul suo account Instagram. (Continua dopo la foto)

Barbara D’Urso vestita di pizzo bianco cade in acqua

Uno scatto condiviso nelle sue Stories su Instagram, Barbara d’Urso ha scritto: “Durante lo scorso reel ho perso l’equilibrio e sono caduta in acqua”. Un contenuto social corredato da tante faccine emoticon sorridenti. Nella foto la si vede con il suo vestitino di pizzo bianco fluttuare sott’acqua come una meravigliosa sirena. Ma poi, come una campionessa olimpica di nuoto riemerge dall’acqua.

Ovviamente tutto questo sempre con il sorriso sulle labbra. Si perché la professionista partenopea nonostante tutto non perde mai il suo buonumore, anche in in piccoli incidenti come questi. Come era prevedibile, in tanti si sono precipitati sul noto social network per mettere una reazione o scrivere un commento al contenuto postato dalla loro beniamina.