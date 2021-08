Chiara Rabbi senza reggiseno, la reazione di Davide indigna il web: “Ma che problemi avete?” (FOTO)

In queste ore, sul profilo di Davide Donadei è stato pubblicato uno scatto in cui Chiara Rabbi è senza reggiseno. Allo scopo di non rendere eccessivamente scabrosa l’immagine, però, a coprire le grazie della dama ci ha pensato l’ex tronista di Uomini e Donne.

La foto in questione non è stata affatto gradita dagli utenti del web. In molti, infatti, non hanno per nulla compreso il senso di quell’immagine. Scopriamo nel dettaglio cosa è emerso.

La foto senza reggiseno di Chiara

Davide Donadei ha pubblicato una foto insieme a Chiara Rabbi in cui lei è senza reggiseno. La dama è appoggiata dietro di lui e il suo seno è coperto dalla schiena del cavaliere. Malgrado il tentativo di coprire, però, dalla parte laterale è comunque possibile vedere parte del decolleté dell’ex corteggiatrice. Lo scatto è stato pubblicato da Davide, il quale ha ironizzato dicendo che tanto provvedesse lui a coprirla.

Lei è intervenuta al di sotto del post dicendo che stesse facendo tutto lui. Ad ogni modo, la foto è divenuta virale in men che non si dica. Gli utenti del web non hanno affatto apprezzato il comportamento dei due protagonisti. In molti, infatti, hanno dichiarato di non capire minimamente il senso dell’immagine. I due si starebbero comportando solamente in modo volgare e senza classe. (Continua dopo il post)

La battuta della Rabbi a Maria De Filippi

Per il momento, però, i due protagonisti hanno preferito non commentare le accuse scaturite dalla foto senza reggiseno di Chiara Rabbi. I due, infatti, sono impegnati a godersi il loro amore senza nessun condizionamento esterno. Sono alla ricerca di un appartamento in cui andare a vivere insieme. Intanto, però, Donadei ha avuto un infortunio alla gamba, per cui si sta facendo dei controlli.

La sua fidanzata ha ironizzato sulla vicenda, sta di fatto che ha fatto una battuta su Maria De Filippi. Nel dettaglio, ha esortato le persone a non fidarsi di lei. Quando è andata a Uomini e Donne, Chiara credeva di aver rimorchiato un ragazzo giovane e atletico.

Una volta usciti dalla trasmissione, però, si è resa conto che le cose stessero in modo completamente diverso. Naturalmente, le parole della dama sono state chiaramente ironiche. La Rabbi ci ha tenuto a precisare di dovere davvero molto alla conduttrice per averle permesso di vivere questa favola.