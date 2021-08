Elisa Isoardi, brutale avvertimento agli uomini: “Quelli non hanno lunga vita…”

Elisa Isoardi rompe il silenzio dopo L’Isola 15

A distanza di qualche mese dalla sua esperienza a L’Isola dei Famosi 2021, finalmente Elisa Isoardi ha rotto il silenzio. Confessioni a tutto campo per la professionista piemontese, che ha deciso di parlare in una lunga intervista concessa al magazine Oggi.

L’ex padrona di casa de La prova del cuoco ha parlato un po’ di tutto, ovvero della sua carriera, dieta, amore. Ebbene sì, la cuneese ha fatto sapere ai lettori della nota rivista di essere ancora single. A tal proposito ha detto: “L’amore? Per me non è un’ossessione, arriverà”.

La conduttrice piemontese si sta godendo una pausa di riflessione

Intervistata dal periodico Oggi, Elisa Isoardi ha spiegato che questa è la sua prima estate tutta per sé dopo ben vent’anni di carriera ininterrotta. Poi, parlando col giornalista l’ex di Matteo Salvini ha sottolineato anche: “È la prima estate in cui ho una priorità che mai lo è stata come oggi: la famiglia, le cose reali, vere. È un’estate diversa dalle altre, più profonda… Questo periodo di pausa è un periodo di semina. Arriverà, sia il momento che il progetto giusto… Servono questi momenti di riflessione. Mi sto godendo tante cose che prima, in questo mondo che è veloce, violento, facevo fatica ad apprezzare”.

Elisa Isoardi fa un avvertimento sull’uomo che deve stare al suo fianco

A qual punto si è passati al capitolo vita sentimentale. Il giornalista del settimanale Oggi le ha chiesto se ad oggi è felicemente fidanzata. A quel punto Elisa Isoardi ha risposto così: “Sto bene, per me l’amore non è un’ossessione. Meglio, così quando arriverà, sarò pronta. Se uno capisce se stesso, capisce meglio anche l’altro… Sono impegnativa, indipendente e non mi accontento. Sono caratteristiche che possono fare paura. Chi incrocia il mio percorso non deve giudicarmi. E chi non apprezza la mia indipendenza non ha lunga vita”.

In poche parole, chi volesse farsi sotto già è stato avvertito dall’ex naufraga de L’Isola dei Famosi 2021: mai toccare l’indipendenza della professionista piemontese. Uomo avvisato mezzo salvato.