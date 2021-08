Gemma Galgani: nuovo ritocchino per la dama di Ued

Gemma Galgani si è sottoposta alla rinoplastica? Il gossip

La dama più chiacchierata e seguita di Uomini e donne non lscrà il parterre, come si era iotizzato nei giorni scorsi. Gemma Galgani anche quest’anno sarà tra le donne presenti nel parterre e pare con un nuovo ritocchino.

Lo scorso anno, la 71enne si è presentata negli studi con un viso più giovane, e ora pare abbia deciso di rifarsi anche il naso. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa c’è di vero.

La dama di Uomini e donne è tornata dal chirurgo?

La nuova edizione di Uomini e Donne torna tra poche settimane su Canale5 e i fan sono curiosi di conoscere l’identità dei nuovi tronisti e le ultime novità dei protagonisti del Trono Over. Gemma Galgan, anche quest’anno sarà alla ricerca della sua anima gemella dopo la delusione che le ricevuto da Aldo Fredella.

Da settimane si parla di un suo ritorno nel programma ma anche di una sorta di accantonamento, dato che la new entry Isabella Ricci, già nella scorsa stagione ha conquistato il pubblico, raccogliendo numerosi consensi. Intanto, un’altra voce sta spopolando sul web: ovvero che Gemma è lontana dai social per via di un secondo ritocchino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gemma Galgani (@gemma.galgani)

Presunto ritocchino per la piemontese

Anche lo scorso anno, la notizia circolava in rete, ma il tutto fu svelato a settembre durante la prima puntata di Uomini e donne. Gemma si pèresnetò con un viso diverso, più fresco e giovanile, come lo definisce lei. Ora, invece, si parla di rinoplastica e secondo alcuni rumors questo sarebbe il motivo per cui non appare più su Instagram.

Insomma, a settembre, la settantunenne potrebbe stupire ancora e presentarsi diversa. Per ora, purtroppo, non ci sono certezze e tanto meno foto che dimostrerebbero tale cambiamento. Di certo, se fosse vero non ci sarebbe nulla di strano anche perchè è giusto che una donna si prenda cura del proprio corpo a qualsiasi età. L’unica cosa che bisognerà vedere e se Tina Cipollari la penserà come noi o come sempre la prenderà in giro.