Cristina D’Avena, la foto in bikini è da bollino rosso: pazzesca a 57 anni

Cristina D’Avena augura il Buon Ferragosto ai follower

Nelle ultime ore Cristina D’Avena è tornata attiva sui suoi canali social facendo gli auguri in occasione del 15 di agosto. La cantante delle sigle dei cartoni animati si è mostrata ai suoi numerosi follower di Instagram condividendo uno scatto dove appare in bikini.

“Buon Ferragosto a tutti!! Che fate di bello? Io prendo un po’ di sole. Vi penso”, ha scritto la professionista nella didascalia che fa da corredo alla foto pazzesca. Ovviamente la reazione del popolo del web non si è fatta attendere. (Continua dopo il post)

La cantante posa in bikini su Instagram

A quanto pare, stando ai contenuti che posta sui social al momento Cristina D’Avena sta passando le sue vacanze a Monte Carlo. A tal proposito, dalla spiaggia la cantante ha dedicato un pensiero ai tutti i suoi follower di Instagram mostrandosi in bikini viola e facendo gli auguri di Buon Ferragosto.

L’interprete delle sigle dei cartoni animati, nonostante i suoi 57 anni, è ancora in una forma strepitosa. Questo costume a due pezzi viola fa vedere a tutto le sue forme morbide e un fisico da far invidia anche alle ragazzine. Qual’è il segreto di questa forma smagliante? (Continua dopo il post)

La reazione dei follower allo scatto in bikini di Cristina D’Avena

Come accennato prima, dopo aver condiviso la foto in questione su Instagram si è scatenata la fantasia di tutti coloro che la seguono. Infatti, i suoi followers l’hanno inondata di cuoricini rossi e di complimenti. “Tutta da puffare”, ha scritto un utente. “Una dea della bellezza, un sogno di tutti”, ha aggiunto in un commento un altro internauta.

Del resto la nota cantante per le generazioni nate negli Anni Settanta e Ottanta rimane ancora un mito. Nel frattempo, l’artista ha fatto sapere che anche quest’anno non parteciperà al Grande Fratello Vip. In una recente intervista ha detto che l’hanno chiamata circa cento volte ma lei ha sempre rifiutato perché non si vedrebbe in quel contesto televisivo.