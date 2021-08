Antonella Clerici finisce in Tribunale per una dieta ma è tutto falso (FOTO)

Antonella Clerici coinvolta in una fake news sulle diete

Si tratta solo di una fake news quella che riguarda personalmente Antonella Clerici. Infatti, la padrona di casa di E’ sempre mezzogiorno è stata citata in Tribunale per una presunta dieta che fa dimagrire in modo veloce. Qualche giorno fa la professionista Rai aveva condiviso la falsa notizia nelle Stories sul suo account Instagram.

Il giorno dopo, però, ha richiamato l’attenzione del popolo social specificando loro che non tutto quello che si legge in rete corrisponde alla verità. L’ex presentatrice de La prova del cuoco non è l’unica vip che viene coinvolta a suo malgrado in questo tipo di truffe. Tutto naturalmente falso, resta il fatto che la donna continua ad avere dei problemi per questa vicenda.

La denuncia della conduttrice Rai

Nonostante Antonella Clerici non si è mai espressa su che tipo di dieta si devono sottoporre il pubblico che la segue nelle sue trasmissioni televisive, soprattutto quelle culinarie, sul web girà una fake news sul suo conto. Infatti, in rete appare un’informazione che: “Antonella Clerici è stata citata in tribunale per avere divulgato il segreto della sua perdita di peso”.

La padrona di casa di E’ sempre mezzogiorno ha commentato così: “Questa e’ una FAKE NEWS . Non ho mai rilasciato interviste ne’ conosco o pubblicizzo prodotti dimagranti. Fate attenzione a ciò’ che leggete sul web”. (Continua dopo il post)

Anche Mara Venier e Laura Pausini coinvolte in questa vicenda

Oltre ad Antonella Clerici, in questa vicenda ci sono incappate altre due sue colleghe. Infatti le hanno fatto eco Mara Venier e Laura Pausini, stessa storia per la conduttrice Rai e la cantante emiliana.

Quest’ultima, inoltre ha aggiunto: “Io sono in ballo da due anni con questa storia e non finisce più”. “Davvero non se ne viene a capo”, è la risposta della conduttrice di E’ sempre mezzogiorno. Luisanna Messeri ha reagito con una bella risata: “Che ridere, sono matti!”.