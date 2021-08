“Invece di sparare ca**ate stai zitta”: l’ex marito stronca Guendalina Tavassi, volano stracci sulla loro separazione

Umberto D’Aponte sbotta contro l’ex moglie Guendalina Tavassi

Dopo aver provato a nasconderlo per il bene dei figli, Guendalina Tavassi alla fine è usciata alla scoperto annunciando d aver ritrovato l’amore dopo la ine del suo matrimonio con l’ex marito Umberto D’Aponte. Quest’ultimo qualche ora fa ha voluto fare un po’ di chiarezza sulla vicenda con delle rivelazioni su Instagram. “Un’altra? Corna? Ma invece di sparare caz….e resta in silenzio che fai più bella figura”, ha tuonato l’uomo.

Il ragazzo ha voluto replicare a tutti coloro che hanno sostenuto che abbia tradito l’ex gieffina e che addirittura abbia una fidanzata segreta. A dire il vero la scorsa settimana, D’Aponte aveva già replicato sulla faccenda ‘cuore occupato’. Attraverso delle Stories su IG aveva confessato di essere single, dicendo anche che prima che finisse il matrimonio temeva di rimanere solo.

L’ex marito di Guendalina Tavassi al momento è single

Attraverso il suo account Instagram, Umberto D’Aponte ha fatto sapere: “Sto bene oggi. Inoltre, a tutti coloro gli hanno chiesto se fosse pronto per vivere una nuova storia d’amore, l’ex di Guendalina Tavassi ha risposto che non c’è un momento in cui si è pronti oppure no. “Quando una ti prende la ‘capa’, che ci vuoi fare?”, ha chiosato il ragazzo. Quest’ultimo, però almeno per il momento, non ha trovato la persona giusta che gli ha fatto perdere la testa e dimenticare la madre dei suoi due figli.

Umberto D’Aponte mantiene il silenzio sulla nuova storia dell’ex moglie

Per quanto riguarda la nuova storia d’amore dell’ex moglie Guendalina Tavassi, che da poco è uscita allo scoperto con l’imprenditore Federico Perna, il ragazzo ha mantenuto il silenzio non facendo nessuna dichiarazione. Al momento rimangono anche private le ragioni che hanno portato le nozze con l’ex concorrente del Grande Fratello al capolinea.

Umberto D’Aponte e la stessa soubrette campana non ne hanno mai parlato sui loro rispettivi canali social o in interviste. Tuttavia lui ha voluto mettere una pietra sopra sulle numerose dichiarazioni sulla sua vita privata e su una nuova fidanzata.