Antonella Mosetti tuona: “Ho fatto diventare famosa Giulia De Lellis, poraccia”

Giulia De Lellis e lo scontro al GF Vip con Asia Nuccetelli

Chi ha seguito la primissima edizione del Grande Fratello Vip sa perfettamente che Antonella Mosetti e la giovanissima Giulia De Lellis si sono conosciute e scontrate. L’e3x ragazza di Non è la Rai era concorrente insieme ad Andrea Damante, allora fidanzato dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

All’epoca era presente anche Asia Nuccetelli, figlia della soubrette romana che si era avvicinata molto all’ex tronista. In tale circostanza il dj veronese era stato categorico: solo amicizia e nulla di più. Mentre, per i telespettatori del reality show di Canale 5 la giovane si era presa una cotta per il gieffino.

La reazione di Antonella Mosetti

Gli atteggiamenti di Asia Nuccetelli hanno fatto storcere il naso a Giulia De Lellis al punto che Ilary Blasi la fece entrare nella casa del GF Vip per avere un confronto. Tra le due c’è stato un duro scontro e per tale ragione era intervenuta anche Antonella Mosetti prendendo le difese della figlia.

A quel punto l’influencer laziale se ne uscì con una delle sue frasi più celebri: “Se solamente potessi ridargli la sua maglietta e poi andare a giocare un po’ più in là”. A tali affermazioni, l’ex ragazza di Non è la Rai intervenne e non rispettò più il freeze. Tra le due si accese una forte discussione e anche Damante, intervenuto per difendere la fidanzata. Intervenne la padrona di casa Ilary Blasi che bloccò lo scontro, invitando la De Lellis a lasciare la casa di Cinecittà perché c’era un freeze in corso.

Antonella Mosetti stronca Giulia De Lellis

Sono passati alcuni anni da quella vicenda e sui social alcuni utenti rivolgendosi ad Antonella Mosetti, le hanno detto che la gente si ricorda di lei solo per questo scontro con Giulia De Lellis. La replica dell’ex gieffina romana non è tardata ad arrivare: “Veramente io ho fatto diventare famosa Giulia De Lellis. Grazie a me ha fatto il GF l’anno dopo. Poi è una ragazzina piccola poraccia, cioè va bene così”.

A quel punto degli internauti hanno preso le difese dell’influencer, la la Mosetti ha concluso il suo intervento così: “Sì un sacco vorrei essere lei, non vedo l’ora, morirei. Manco la vedo, mi arriva qua, ad altezza f..a”. Arriverà la replica dell”ex corteggiatrice? Staremo a vedere.