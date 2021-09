Ludovica Valli in lacrime per sua figlia: “Avrei voluto averla vicino a me…” cosa succede (VIDEO)

In queste ore, Ludovica Valli ha pubblicato dei video su Instagram in cui è scoppiata in lacrime per sua figlia. La piccola Anastasia è nata da pochi mesi e, per tutto questo tempo, l’ex tronista di Uomini e Donne non si è mai separata da lei.

Stavolta, però, ha deciso di allontanarsi per partecipare al Festival del Cinema di Venezia. Le due, dunque, trascorreranno un’intera giornata divise e la cosa sta straziando la Valli. Sul web, però, in molti hanno criticato pesantemente il suo comportamento.

Perché Ludovica era in lacrime per sua figlia

Altro giro, altra corsa, Ludovica Valli è finita nuovamente al centro delle polemiche per essere scoppiata in lacrime per sua figlia. La dama ha registrato delle IG Stories in cui ha rivelato ai fan che andrà all’evento più atteso dell’anno, ovvero, il Festival del Cinema. Ludovica, però, ha svelato di essere stata molto incerta stavolta sull’accettare o meno di prendere parte all’evento in quanto non voleva assolutamente separarsi da sua figlia.

Fino all’ultimo momento ha fatto il tira e molla ma, alla fine, ha deciso di cimentarsi in quest’avventura in quanto rappresenta per lei un’opportunità importantissima. Nel raccontare l’accaduto, la dama è scoppiata a piangere dicendo di sapere che per molti potesse sembrare ridicola. Ad ogni modo, ognuno è fatto a suo modo, pertanto, se lei si è sentita in questo modo, ha voluto comunque comunicarlo e condividere il momento con i suoi fan. (Continua dopo il video)

Il web si scatena contro la Valli

L’ex tronista di Uomini e Donne starà lontano da Anastasia per circa 12 ore, in quanto sarà tutta la giornata a Venezia. La sera, però, ha deciso di fare ritorno nella sua abitazione per non trascorrere anche la notte lontano dalla piccola. L’anno scorso, la figlia era nel suo grembo, pertanto, Ludovica Valli si sentiva meno sola e, proprio questo ricordo, ha fatto sì che scoppiasse in lacrime. Come era fortemente prevedibile, però, il suo atteggiamento ha scatenato il web.

Moltissimi utenti l’hanno accusata di essere ridicola. Specie l’influencer Deianira Marzano ha detto che esistono moltissime donne che, ogni giorno, si separano dai loro figli per tante ore per andare a lavorare, mentre lei piange perché solo per un giorno dovrà distaccarsi. A fronte di tante critiche, però, c’è anche chi ha compreso lo stato d’animo della donna e gliel’ha fatto presente con dei messaggi.