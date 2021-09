Rosalinda Cannavò lancia il suo nuovo progetto, i fan impazziscono: di cosa si tratta (VIDEO)

In queste ore, Rosalinda Cannavò ha presentato si suoi fan il suo nuovo progetto. Si tratta di un’iniziativa nata un po’ per caso che, tuttavia, si è trasformata poco a poco in una vera e propria missione.

Il video di presentazione è stato pubblicato sul profilo Instagram ufficiale dell’ex concorrente del GF Vip ed è divenuto subito virale. Scopriamo di cosa si tratta e come hanno reagito i fan.

Il nuovo progetto di Rosalinda Cannavò

Una volta conclusa la sua esperienza al GF Vip e tirati fuori gli oscuri fantasmi del suo passato, Rosalinda Cannavò ha deciso di lanciare il suo nuovo progetto. La dama si è detta profondamente emozionata per essere riuscita, finalmente, a realizzare uno dei suoi sogni. Ma di cosa si tratta? A quanto pare, Rosalinda ha lanciato un nuovo programma suddiviso in puntate. Il fulcro principale della trasmissione riguarda i disturbi alimentari.

Avendo sofferto di questo problema per diverso tempo, la Cannavò ha deciso di elaborare un progetto che le consentisse di parlare di quanto le è accaduto e di aiutare anche altre persone. La donna, infatti, ha detto di voler sensibilizzare e, soprattutto, informare le persone circa i vari disturbi alimentari che, purtroppo, esistono. Questo per aiutare coloro che ne hanno sofferto, ne soffrono o sono vicine a persone affette da queste patologie a superare tutto egregiamente.

I commenti dopo la prima puntata

Il nuovo progetto di Rosalinda Cannavò si chiama Fragola e Panna e in ogni puntata verrà menzionato e affrontato un tema differente. Nel corso dei vari episodi, poi, ci saranno anche degli ospiti, i quali avranno il compito di rendere più chiara la situazione agli spettatori. Rosalinda si farà aiutare anche da medici specializzati che, sicuramente, riusciranno a dare delle informazioni molto più precise.

La prima puntata è stata incentrata sul fenomeno del Binge Eating. Si tratta di un disturbo che spinge chi ne soffre a nutrirsi in modo compulsivo e perdendo completamente il controllo su di sé. L’esordio di questa puntata è stato un vero successo. Moltissimi sono i fan che si sono complimentati con la dama ed hanno manifestato ammirazione e gratitudine. Anche Dayane Mello ha deciso di supportare la sua amica in questo progetto condividendo il video in questione tra le sue Instagram Stories.