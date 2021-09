Anna Pettinelli stronca le tre principesse del GF Vip 6: “Ste smandrappate” (FOTO)

Anna Pettinelli affonda le tre sorelle Hailé Selassié

Lunedì sera su Canale 5 è iniziata la sesta edizione del Grande Fratello Vip 6. Senza ombra di dubbio le protagoniste del primo appuntamento sono state le tre sorelle Hailé Selassié. Jessica, Clarissa e Lulù hanno fatto fatto parlare di loro soprattutto per il look, ma anche per la schiettezza con cui hanno ammesso di essere in cerca di ragazzi boni. Ovviamente questo loro atteggiamento ha scatenato una serie di polemiche e critiche sui vari social network, tra cui anche Anna Pettinelli.

Quest’ultima, pronta per la nuova edizione di Amici di Maria de Filippi ha dato alle principesse di Etiopia delle ‘smandrappate’ tirando in ballo anche la Contessa Patrizia De Blanck. “Ma ste tre smandrappate??? Tre principesse? Beh se è nobile la De Blanc può essere nobile chiunque. Quota coatta presente!”, ha chiosato la speaker radiofonica.

La reazione del popolo social alle parole della speaker

Come era prevedibile, con il messaggio che Anna Pettinelli ha condiviso sul suo profilo Twitter ha scatenato una di apprezzamenti nei suoi confronti. Infatti, sono in tanti che non riescono a sopportare le tre principesse etiopi all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6.

“Io ho un sogno, le pettinando opinioniste di qualsiasi cosa. Noi siamo qui e ci crediamo”, “Ti adoro, Signorini dovrebbe prenderti nel programma”, “Ma quanto siamo arretrati in Italia per non avere te sulla poltrona delle opinioniste?“. (Continua dopo il post)

Anna Pettinelli sulla 21esima edizione di Amici

In una recente intervista concessa al portale FanPage, Anna Pettinelli ha parlato della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Ricordiamo che il talent prenderà il via domenica pomeriggio piuttosto che sabato, almeno per le prime due settimane.

“Se sarà difficile fare un cast nuovo che non faccia rimpiangere quello vecchio? Vuoi che Maria non ci abbia già pensato? Ti racconto una cosa. Amici per me è diventato fondamentale. Lo scorso anno, finita l’edizione, con occhi speranzosi le avevo chiesto ‘Ma io torno il prossimo anno?’. Mi rispose ‘Anna, non so neanche se riuscirò a fare Amici con il problema del Covid’. Guarda che cosa si è inventata Maria De Filippi quest’anno. Ho una totale fiducia nella genialità di questa donna. È riuscita a fare l’edizione più forte degli ultimi 10 anni in pieno Covid. Figuriamoci se è un problema trovare un cast altrettanto forte per il prossimo anno”, ha confidato la speaker radiofonica.