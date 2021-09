GF Vip, Clarissa Selassié conosceva Tommaso Eletti: “L’hanno cacciato da scuola. Era fuori di testa”

Clarissa Hailé Salassié e Tommaso Eletti si conoscevano già

Sono passati poco più di tre giorni dall’avvio della sesta edizione del Grande Fratello Vip e già gran parte degli inquilini della casa più spiata d’Italia si sono lasciati andare alle prime confessioni. L’ultima riguarda Tommaso Eletti, ex volto di Temptation Island 2021 e Clarissa Hailé Selassié, una delle principesse etiopi.

A quanto pare, i due ragazzi si conoscevano già prima di entrare nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. “L’hanno cacciato da scuola. Era fuori di testa”, ha rivelato la giovane agli altri compagni d’avventura.

La rivelazione di Clarissa Hailé Salassié

La principessa Clarissa Hailé Salassié, parlando con gli altri gieffini ha rivelato di conoscere Tommaso Eletti da numerosi anni perché sono stati compagni di scuola quando erano alle elementari. “Le scuole americane a Roma sono solo tre. A Tommaso l’hanno cacciato poi”.

La confessione della gieffina ha prontamente scatenato le reazioni degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 6, tra cui Soleil Sorge, che non ha perso tempo adire la sua. “Andavate alle elementari insieme? Ma dai che bello! Come fai a farti cacciare in terza elementare in una scuola americana poi!?”, ha asserito l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Tommaso Eletti al centro di numerose polemiche

Fin dal primo giorno all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6, Tommaso Eletti è stato al centro di numerose polemiche. In primis in tanti ricordano ancora le sue uscite infelici a Temptation Island 2021, censurata dalla regia. Successivamente il commento su Ainett Stephens, l’ex Gatta Nera del Mercante in Fiera.

Infine la rivelazione di Clarissa Hailé Selassié. A quel punto l’ex Miss Italia Manila Nazzaro gli ha fatto la seguente domanda: “Ma poi hai finito la scuola lì oppure te ne sei andato?”. Il 21enne romano ha risposto così: “Nella scuola americana ho fatto le elementari. Poi ho cambiato quattro scuole tipo tra le medie e il liceo. Poi ho fatto la maturità a Napoli perché non mi andava di studiare”.