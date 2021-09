Oroscopo 22 settembre 2021: Toro verso una novità, Sagittario impegnati

Le previsioni dell’oroscopo del 22 settembre esortano i nati sotto il segno del Toro a non arrendersi in amore, in quanto sono in arrivo delle novità. I Pesci sono un po’ demotivati, mentre i Leone stanno per avere delle soddisfazioni.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata di alti e bassi per quanto riguarda i sentimenti. Oggi siete un po’ turbati e questo potrebbe portare alla nascita di sgradevoli discussioni. Cercate di mantenere la calma e di interiorizzare il concetto secondo il quale ad ogni problema c’è una soluzione.

Toro. I nati sotto questo segno stanno per ricevere una bella novità. Essa riguarderà essenzialmente la sfera sentimentale e, in particolar modo, potrebbe colpire le coppie che stanno insieme da un bel po’ di tempo. In amore dovete essere pazienti.

Gemelli. In questo periodo siete particolarmente stralunati. L’oroscopo del 22 settembre vi esorta a mantenere alta la concentrazione specie per quanto riguarda le faccende professionali. In amore dovete essere più sinceri.

Cancro. I single avranno delle occasioni per cimentarsi in nuove conoscenze. Per quanto riguarda le coppie stabili, invece, è importante ravvivare i rapporti con un pizzico di novità. Sul lavoro un progetto a cui stavate lavorando da tempo potrebbe decollare.

Leone. Questo è un momento molto soddisfacente per voi. Cercate di non battere la fiacca sul lavoro in quanto adesso è il momento di dimostrare davvero le proprie qualità. In amore, invece, dovete essere un po’ più audaci e non avere sempre paura delle conseguenze.

Vergine. In amore vi sentite un po’ impacciati, specie se avete cominciato una relazione da poco tempo. Per quanto riguarda il lavoro, invece, sono in arrivo delle novità, l’importante è non perdere mai di vista i vostri obiettivi.

Previsioni 22 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. In famiglia potrebbe nascere qualche diverbio, tuttavia, cercate di non essere troppo permalosi. Dal punto di vista professionale dovete lavorare sodo per riuscire a guadagnarsi la fiducia delle persone con cui vi state relazionando. Ma non temete, ci riuscirete.

Scorpione. La giornata potrebbe cominciare un po’ sottotono. A partire dal pomeriggio, però, ci sarà una bella ripresa. Sul lavoro è opportuno mettere a posto delle questioni in sospeso, mentre in amore dovete essere un po’ più pazienti e comprensivi.

Sagittario. L’oroscopo del giorno 22 settembre esorta i nati sotto questo segno a mantenere la calma. Cercate di non farvi prendere dal panico e affrontate una situazione per volta. Se in amore avete dei dubbi, andate fino in fondo e seguite il vostro istinto.

Capricorno. Il lavoro procede senza grossi impedimenti. Per quanto riguarda le faccende sentimentali, invece, vi sentite un po’ agitati. Se ritenete che la coppia abbia un problema parlatene in modo tranquillo per risolvere eventuali situazioni sgradevoli.

Acquario. In amore vi sentite piuttosto tranquilli, tuttavia, è importante non dare mai nulla per scontato. Tra oggi e domani risolvere te una questione molto importante punto sul lavoro, invece, e necessario essere concentrati e produttivi.

Pesci. I nati sotto questo segno sono un po’ giù di corda in questo periodo. Se ci sono state delle divergenze di recente, forse è il caso di prendere coraggio e chiarire. Specie dal punto di vista familiare potrebbe esserci qualche malumore.