Nicola Pisu: “Il GF Vip 6 durerà 93 giorni, ma potrebbe estendersi fino a 8/9 mesi…”

Nicola Pisu svela quanto potrebbe durare il GF Vip 6

Nel corso della notte gran parte degli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 6 si lasciano andare a delle confessioni. Ad esempio, nelle ultime ore Nicola Pisu e l’ex tronista Sophie Codegoni non riuscivano a chiudere occhio, così si sono recati in giardino per parlare della durata della sesta edizione del reality show.

Il figlio di Patrizia Mirigliani ha confessato che sul loro contratto c’è scritto che la trasmissione durerà 93 giorni, ma che potrebbe essere allungato addirittura fino a 8/9 mesi : “Da contratto sono 93 giorni, in teoria fino a dicembre, ma c’è scritto che potrebbe durare dagli 8 ai 9 mesi se va bene il programma“, ha detto il ragazza costringendo la regia ha cambiare immediatamente inquadratura, anche se ormai era troppo tardi.

L’indiscrezione de Il Messaggero

A dire il vero Nicola Pisu non ha detto nulla di nuovo, ma ha solo confermato le varie indiscrezioni che nelle ultime settimane erano circolate in rete. Anche il portale web de Il Messaggero aveva ipotizzato la durata di 8 mesi per il Grande Fratello Vip 6.

“La durata prevista per questa edizione del GF Vip è di tre mesi, ma gli autori memori del successo della scorsa stagione, starebbero già pensando di allungare la permanenza dei vipponi all’interno della casa. Di quanto? Al momento non è dato saperlo, ma secondo alcuni rumors sarebbe al vaglio la possibilità di allungare il reality fino a maggio 2022, che significherebbe 8 mesi all’interno della casa di Cinecittà. Del resto la scorsa edizione, quella vinta Tommaso Zorzi, si è spinta fino a marzo per una durata totale di 169 giorni“, si legge su giornale online.

Nicola Pisu: “Volevo farla finita“

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 6, Nicola Pisu si è sfogato con alcuni compagni d’avventura svelando dei retroscena sul triste passato. “Le mie dipendenze sono arrivate che ero ancora giovane. Mi sono comportato male con mia madre a causa di queste cose. le facevo violenza psicologia e non poteva andare avanti. Pensa che un anno fa volevo togliermi la vita, c’avevo pensato sul serio. Pensavo di essere arrivato al limite. Adesso però sto bene davvero”, ha detto il gieffino.