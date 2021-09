Karina Cascella confessa: “Cosa faccio lontana da Pomeriggio 5 e dove vorrei lavorare”

Karina Cascella dopo Pomeriggio Cinque

Dallo scorso 6 settembre Pomeriggio Cinque è tornato sul piccolo schermo ma con una versione modificata sia nella durata che nei contenuti. Per questo motivo numerosi opinionisti storici di Barbara D’Urso non sono stati riconfermati. Tra i tanti c’è anche Karina Cascella.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonostante l’esclusione non si è tirata i capelli concentrandosi molto sul suo lavoro nel ristorante che gestisce col compagno. “Io un lavoro ce l’ho. Con il mio fidanzato abbiamo aperto a Bergamo un ristorante di carne argentina. Nel locale faccio un po’ di tutto, dalle prenotazioni, la gestione del personale, fino all’accoglienza“, ha fatto sapere più volte la donna.

L’ex voto di U&D vorrebbe fare l’opinionista in un format in prima serata

In una recente intervista concessa l’ultimo numero in edicola del magazine Nuovo, Karina Cascella è tornata a parlare per l’ennesima volta del suo lavoro e non ha escluso un suo ritorno sul piccolo schermo. L’ex volto di Uomini e Donne vorrebbe fare l’opinionista in uno show in prime time.

“Molti sconsigliano di lavorare con il proprio compagno, ma la cosa per fortuna non mi riguarda. Io sto bene così adesso. Faccio tutto e sono sempre disponibile. Ad esempio qualche sera fa, sono stata in cucina a preparare polpette insieme con i nostri cuochi. Ci sono persone che partono addirittura dalla Calabria per venire a cenare nel mio ristorante. Il ritorno in tv? Dovesse arrivare la proposta giusta direi certamente di sì. Mi piacerebbe fare l’opinionista in un programma di prima serata”, ha detto la donna al settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

Karina Cascella vuole fare l’opinionista del Grande Fratello Vip

Intervistata dal periodico Nuovo, Karina Cascella ha fatto sapere che lei si ritiene perfetta nel ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip. “Penso che ognuno debba fare quello per cui è portato. A me non piacciono molto Antonella e Pupo. Che lui faccia il cantante e non l’opinionista. I suoi interventi sono fuori tempo e nessuno ride alle sue battute. Poi l’Elia… ragazzi davvero? Spero che la produzione prestò capirà che io in quel ruolo sono perfetta”, ha concluso la ragazza.