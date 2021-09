Barbara D’Urso, alta tensione nel locale a Milano: lite davanti agli amici, col fidanzato finisce male (FOTO)

Barbara D’Urso e Francesco Zangrillo discutono in un ristorante

Stando alle foto pubblicate sul magazine Oggi pare che tra Barbara D’Urso e il fidanzato Francesco Zangrillo le cose non vanno nel migliore dei modi. Infatti, la conduttrice di pomeriggio Cinque e il noto imprenditore sono stati paparazzati nei giorni scorsi durante una lite in un locale del capoluogo lombardo.

Il periodico diretto da Umberto Brindani ha pubblicato degli scatti della coppia che lasciano pochi dubbi sulla discussione tra i due. Carmelita è in piedi, con le mani giunte, con una espressione fra il basito e l’imbarazzato. Lady Cologno sembra che stia facendo una scenata di gelosia. Ma non è finita qui. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto quella sera.

Tensione in un locale di Brera: le foto rubate dal magazine Oggi

Infatti, Barbara D’Urso e Francesco Zangrillo si trovano insieme ad alcuni amici e colleghi Mediaset della professionista napoletana in un ristorante di Brera, nel centro di Milano. Tuttavia la coppia non è seduta vicina. Carmelita è accomodata al fianco di un caro amico, mentre l’imprenditore è impegnato a un altro tavolo a parlare con una misteriosa donna bionda che indossa un blazer rosa.

Stando alla reazione della padrona di casa di Pomeriggio Cinque, forse le chiacchierata è diventata troppo lunga e la 64enne partenopea ha iniziato a lanciargli delle occhiatacce. Allora Zangrillo ha protestato contro di lei ed è scoppiata la lite. (Continua dopo la foto)

Barbara D’Urso esce da sola dalla macchina di Francesco Zangrillo

Francesco Zangrillo visibilmente infastidito è andato via dal ristorante salendo in macchina da solo. Nel frattempo, Barbara D’Urso ha avuto un lungo sfogo col suo caro amico. Ma non è finita qui.

Infatti, sembra che la coppia non abbia concluso la serata insieme. Infatti, quando l’auto dell’imprenditore ha raggiunto l’abitazione di Carmelita, quest’ultima è scesa da sola non facendolo salire in casa.