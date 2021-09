Elettra Lamborghini, dramma al maneggio: un cane azzanna il suo lato B (FOTO)

Elettra Lamborghini morsa da un cane al maneggio

Nelle ultime ore Elettra Lamborghini è stata protagonista di una brutta e soprattutto dolorosa disavventura. Infatti, l’opinionista della 15esima edizione de L’Isola dei famosi recentemente è rimasta vittima della reazione feroce di un cane che le ha morso il suo lato B.

La ricca ereditiera romagnola, reduce dal successo dell’estate con il singolo Pistolero, ha rivelato ai follower del suo seguitissimo account Instagram l’incidente. Inoltre, la cantante ha mostrato a tutti coloro che la seguono sul social network il suo sedere con i segni e le cicatrici che le ha lasciato il pelosetto. (Continua dopo la foto)

La cantante romagnola mostra il suo lato B morso dal cane

Attraverso delle Stories su Instagram, Elettra Lamborghini ha esordito così il suo racconto: “Non potete capire cosa mi è successo stamattina ragazzi”. A quel punto la cantante romagnola racconta ai follower cosa le è successo: “Stavo accarezzando un cagnolino, un cucciolo, che c’è al mio maneggio e il cane di fianco deve essere stato geloso delle attenzioni che ho dato all’altro…”.

Subito dopo l’opinionista de L’Isola dei Famosi 2021 ha tirato fuori la sua pronuncia romagnola, iniziando a mostrare le sue espressioni buffe dicendo: “Beh, non mi morde una chiappa?”. Immediatamente dopo la ragazza ha ironizzato così: “Vi giuro non mi è mai capitato in vita mia. Ci sono rimasta malissimo, mi ha fatto un male…”.

Elettra Lamborghini ironizza su quello che le è successo

Sempre con delle divertenti Stories su Instagram Elettra Lamborghini ha voluto ironizzare sull’intera vicenda concludendo così: “Di solito mi saltano addosso, cioè mi amano…”. Invece… “Mi ha morso una chiappa… Un male bestia”.

In conclusione, la cantante romagnola è passata dalle parole alle immagini, mostrando a tutti i segni rossi sul suo fondoschiena causato dal morso di un cane beccato al maneggio. Ovviamente tutti i sostenitori dell’ereditiera le hanno augurato una pronta guarigione facendole sentire tutta la loro vicinanza ed affetto.