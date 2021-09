Verissimo, Diletta Leotta parla della rottura con Can Yaman: “Adesso dico una cosa che non ho mai detto” (VIDEO)

Nel corso della puntata di sabato 25 settembre di Verissimo è stata intervistata anche Diletta Leotta. La giornalista e conduttrice sportiva ha commentato sia la sua vita professionale sia quella privata.

Specie in merito a questo secondo aspetto, la donna ha deciso di fare delle confessioni davvero apprezzate dal pubblico da casa e dalla conduttrice. Scopriamo tutto quello che ha detto.

Le confessioni di Diletta Leotta a Verissimo

Diletta Leotta si è lasciata intervistare da Silvia Toffanin a Verissimo. In tale occasione, la conduttrice sportiva ha commentato alcuni momenti salienti della sua carriera e della sua vita privata ed ha fatto delle confessioni. In primo luogo, ha ammesso di essere ricorsa alla chirurgia estetica. Nel commentare il monologo fatto a Sanremo, infatti, la dama ha svelato che, se potesse tornare indietro, modificherebbe alcune parti di quel racconto. Nello specifico, ammetterebbe che è vero che la bellezza le è stata regalata, tuttavia, si è anche aiutata con la chirurgia.

In seguito, poi, l’ospite ha affrontato il tema inerente la sua vita privata. La conduttrice non ha potuto fare a meno di domandarle del rapporto con Can Yaman e Diletta ha ammesso che tra loro la storia sia giunta al capolinea. A tal proposito, ha detto che avrebbe rivelato cose mai dette prima. In primo luogo ha chiarito di essere rimasta molto male delle critiche di cui è stata protagonista in questi mesi.

La cosa su Can Yaman mai detta prima

Essere accusata di aver finto una relazione è stato per lei insopportabile, in quanto l’amore è una cosa pura e meravigliosa. In secondo luogo, ha ammesso di essersi completamente innamorata di Can, tuttavia, le cose non sempre vanno come dovrebbero. Nel corso dell’intervista a Verissimo, poi, Diletta Leotta ha anche ammesso di essere ancora innamorata di lui.

La donna, infatti, non ha potuto fare a meno di rivelare di essere speranzosa che la loro storia possa riprendere. Ciò che ha provato per Can non lo ha mai provato per nessuno. Questa confessione ha spiazzato tutti, anche la padrona di casa, la quale ha detto che non si aspettava che Diletta fosse così innamorata. La Leotta, allora, ha chiarito che in quest’intervista desiderava essere sincera al 100%, pertanto, ha voluto rendere pubbliche delle cose che, in genere, preferisce sempre tenere per sé. Parlare di amore la rende vulnerabile e questa è una cosa che non gradisce molto.