Giulia Salemi, Cristiano Malgioglio l’ha bloccata: “Sono scioccata, non sta bene” (FOTO)

Giulia Salemi e i vari contrasti al GF Vip 5

Chi ha seguito la quinta edizione del Grande Fratello Vip sa perfettamente che Giulia Salemi all’interno della casa di Cinecittà ha intrapreso una storia d’amore con Pierpaolo Pretelli e instaurato un’amicizia con Dayane Mello.

Tuttavia, in quell’avventura l’influencer italo-persiana ha avuto anche delle forti discussioni con alcuni suoi compagni d’avventura, tra cui quelle con Tommaso Zorzi, Elisabetta Gregoraci e Cristiano Malgioglio. Con il rampollo meneghino ha chiarito subito dopo aver vinto il reality show. Mentre la scorsa settimana la modella si è fatta dei selfie con la soubrette calabrese ad una sfilata milanese.

Contrasti tra l’influencer e il paroliere siciliano

Mentre, pare che tra Giulia Salemi e Cristiano Malgioglio ci sono ancora dei contrasti. Nella serata di lunedì, in occasione della nuova puntata del Grande Fratello Vip Party Giulia Salemi ha confessato su Mediaset Infinity di essere stata bloccata su Instagram dal paroliere siciliano.

Ricordiamo che quest’ultimo giorni fa aveva rimproverato pubblicamente i sostenitori dei Prelemi. Negli ultimi tempi la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha provato a cercare l’account IG del cantautore catanese e si è resa conto del blocco. (Continua dopo il post)

Giulia: Lo sapete che Malgioglio mi ha bloccato su Instagram?

Crocc: Non conviene che parli male di lui perché fa il giudice di Pierpaolo a Tale e Quale 😂😂😂 #GFVipParty #Prelemi pic.twitter.com/h0i20wcuBv — Perle TV🔴⚫ (@MatFeeMan) September 27, 2021

Giulia Salemi: “Malgioglio mi ha bloccata!”

Nella nuova puntata del GF Vip Party era ospite l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Zelletta. Giulia Salemi e Gaia Zorzi insieme al suo ospite stavano parlando della quinta edizione del reality show condotto da Alonso Signorini. A tal proposito, l’influencer ha ricordato: “Visto che stiamo parlando del GF Vip 5 vi voglio dire una cosa ragazzi. Sapete che Cristiano Malgioglio mi ha bloccata su Instagram? Ma non sta bene! Io sono scioccata! Non capisco davvero il motivo. Però si sta comportando male anche con Pierpaolo visto che lo vota già poco, quindi può soltanto far peggio. Anzi, può solo far meglio. Non ne ho idea, davvero, non so il motivo del blocco”.

Per poi concludere così: “Sapete che abbiamo avuto quella mezza discussione, ma sciocchissima. Io l’ho nominato, lui è uscito, mi ha attaccata e l’hanno massacrato. Questo me l’hanno detto dopo, l’hanno attaccato sui social. Per due giorni si è pure tolto da internet. La puntata dopo è tornato e mi ha chiesto scusa dicendomi che non c’erano problemi. Quindi per me era morta lì la cosa. Peace and love. E poi recentemente vado a vedere e mi ha bloccata! Sono davvero senza parole giuro. Il punto è che, già i miei fan l’avevano attaccato sui social, quindi mi sono detta ‘adesso si comporterà bene’. Invece l’opposto, mi ha bloccata. Volevo dare questo aggiornamento ai Prelemi, così sanno questa novità”.