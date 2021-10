Dayane Mello, news da La Fazenda, la produzione avrebbe messo “qualcosa” nei drink: “Quella roba ti fa perdere conoscenza” (VIDEO)

Continuano ad arrivare notizie da La Fazenda su quanto accaduto a Dayane Mello. In queste ore sono stati divulgati dei video sui social da cui è emerso che la produzione del programma potrebbe aver messo qualcosa di sospetto nei drink introdotti nella casa.

Nel frattempo, la concorrente probabilmente vittima di uno stupro si trova in nomination e dall’Italia stanno arrivando numerosi appelli. Specie la sua amica Rosalinda Cannavò ha esortato tutti a non votarla. Scopriamo per quale motivo.

Drink manomessi a La Fazenda?

Dayane Mello pare sia stata vittima di uno stupro a La Fazenda. Ricapitolando quanto accaduto in questi giorni, pare che la concorrente avesse instaurato un rapporto controverso con il coinquilino Nego. In più occasioni quest’ultimo ha provato ad avere un approccio fisico con lei, ma lei lo ha sempre schivato, fino a “quella sera”, la notte in cui si sarebbe consumata la violenza carnale. Una sera, infatti, la produzione del reality show ha organizzato una festa ad alto tasso alcolico.

In queste ore, però, è stata diffusa sul web la notizia secondo cui lo staff potrebbe aver versato qualcosa di strano nei drink offerti ai concorrenti. Da alcune clip extrapolate dal reality show, infatti, si sentono i concorrenti dire che quella roba presente all’interno dei bicchiere facesse perdere la conoscenza. In effetti, di quella famosa notte Dayane ricorda poco e niente. La donna, infatti, sembra non essersi ancora resa conto della violenza subita. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe Porro (@giuseppeporro.it)

L’appello di Rosalinda Cannavò per Dayane Mello

Attualmente, sono in corso delle indagini per riuscire a venire a capo della vicenda, tuttavia, la situazione è davvero poco chiara. La produzione del programma, infatti, è come se stesse provando ad insabbiare la situazione non consentendo alla presunta vittima di parlare con i suoi legali, con dei medici e con uno psicologo vero. Intanto, Dayane Mello si trova in nomination e rischia di uscire da La Fazenda.

La sua amica Rosalinda Cannavò, allora, ha lanciato un appello. La donna, infatti, ha esortato tutte le persone a votare affinché la Mello esca dal reality show. Lei non è più nelle condizioni psicofisiche per andare avanti in quest’avventura, pertanto, dovrebbe uscire e farsi curare da degli specialisti. Votare per farla rimanere in gioco è un atti disumano ed egoistico per Rosalinda.