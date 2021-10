Alba Parietti la spara grossa: “Damiano dei Maneskin prende fiato, io no”

Alba Parietti commenta le sue due esibizioni a Tale e Quale Show 2021

Dopo la performance di venerdì scorso a Tale e Quale Show 2021, mercoledì pomeriggio Alba Parietti ha tenuto una diretta sulla pagina Facebook della trasmissione di rai Uno condotta da Carlo Conti. In quell’occasione la soubrette torinese non si è risparmiata frecciatine velenose nei confronti dei giurati. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha dichiarato la donna.

La soubrette torinese affonda Giorgio Panariello

Intervenuta sui social, Alba Parietti ha detto che Cristiano Malgioglio potrebbe giudicare anche Aretha Franklin, ma le direbbe che non è stata brava. Mentre su Loretta Goggi la soubrette torinese ha asserito che è quella che le dà i giudizi più giusti, è una grande imitatrice e cantante.

“Giorgio? No, a lui farei una critica: innanzitutto se un uomo fa un pezzo divertente diventa divertente, se lo fa una donna diventa.. Cioè io ho 60 anni ed ho fatto Damiano dei Maneskin che ne ha 20. Capisci che era una parodia? Il suo giudizio è stato ‘ma perché ti hanno dato un pezzo così difficile?’ che è quasi peggio di dire ‘mi hai fatto schifo’. Se Giorgio vuole giudicare in maniera non seria i miei pezzi, che quantomeno avesse il coraggio di dirmi in faccia che gli ha fatto schifo la mia imitazione. L’ha fatto sia con me che con Federica Nargi. Lei non ha mai fatto questo tipo di lavoro e lo fa con un grande impegno”, ha dichiarato la donna.

Alba Parietti su Damiano dei Maneskin

Sempre durante la diretta sulla pagina Facebook di Tale e Quale Show, Alba Parietti ha detto anche che nel primo caso, ovvero l’imitazione di Loredana Bertè, lei ha tentato di fare un omaggio e poi era così emozionata che ha stonato anche se nelle prove ha fatto bene.

“Nel caso di Damiano dei Maneskin era una sfida del programma. Un grado di difficoltà più alto. Se l’intenzione era attirare l’attenzione è chiaro che io lo abbia fatto. Se l’intenzione era quello di essere precisi nell’imitazione ovviamente non lo sono stata. Io mi sono riascoltata tante volte…lui a ogni ritornello prende fiato nella versione live, io questo non l’ho fatto, eh”, ha fatto sapere la madre di Francesco Oppini.