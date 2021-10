Il Paradiso delle signore trama 5 ottobre: Gloria va via, Agnese gelosa di Armando

La trama della puntata del 5 ottobre del Paradiso delle signore rivela che Agnese comincerà a mostrarsi particolarmente gelosa di Armando in quanto noterà delle cose sospette nel suo appartamento. Adelaide, invece, farà una proposta inattesa a Flora che Umberto non prenderà affatto di buon grado.

Al grande magazzino, nel frattempo, ci sarà molto di cui occuparsi in quanto bisogna preparare il nuovo numero del Paradiso market. Gloria, invece, comunicherà a tutto lo staff una sua decisione.

Trama 5 ottobre: la gelosia di Agnese e un colpo di testa

Nel corso della puntata del 5 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Agnese farà una scoperta a casa di Armando. La donna troverà degli oggetti tipicamente femminili, pertanto, capirà che a casa dell’uomo c’è stata una donna. Questa scoperta farà ribollire il sangue della sarta, che non potrà fare a meno di mostrarsi piuttosto agitata. Adelaide, invece, deciderà di offrire a Flora un posto per dormire a villa Guarnieri. La contessa, però, prenderà questa decisione senza prima parlarne con Umberto.

Quest’ultimo, infatti, non sarà affatto d’accordo con sua cognata e non mancheranno i diverbi. In realtà, lo scopo di Adelaide è quello di tenere maggiormente sotto controllo la figlia di Achille Ravasi. La donna ha scoperto che Flora è in possesso di una lettera scritta da suo padre prima di morire ed ha assolutamente intenzione di scoprire quale sia il suo contenuto. Ad ogni modo, cosa deciderà di fare la ragazza? Accetterà la proposta della contessa?

Gloria va via dal Paradiso delle signore

Intanto, nella puntata del 5 ottobre, al Paradiso delle signore tutti saranno in fibrillazione per la realizzazione del nuovo numero del Paradiso Market. Vittorio coinvolgerà tutti i suoi collaboratori allo scopo di effettuare un altro ottimo lavoro così come accaduto in occasione del numero di lancio. Ad ogni modo, proprio mentre tutti saranno impegnati a lavorare, Gloria arriverà per fare una comunicazione.

La donna, infatti, dirà al direttore di necessitare di un periodo di tempo libero in quanto deve sbrigare alcune faccende personali. La notizia lascerà senza parole Vittorio, il quale proprio non capirà cosa possa essere successo alla donna. Per quale ragione, dunque, Gloria deciderà dio allontanarsi dal grande magazzino? Questo è un altro tentativo per non farsi vedere da Ezio, specie dopo quello che ha scoperto, o c’è dell’altro? Non ci resta che attendere la prossima settimana per scoprirlo.