Valentina verso il Grande Fratello, Tommaso commenta e punta un altro reality

Valentina Nulli Augusti concorrente del GF Vip 6?

Sembra proprio che Valentina Nulli Augusti potrebbe far parte del cast del Grande Fratello Vip 6 visto che i giornalisti di Chi, durante il format Casa Chi, hanno detto che c’è questa possibilità e che “tempo al tempo”, facendo intendere con molta probabilità ad una eventuale quarantena dell’ex volto di Temptation Island. Ma le novità non sono finite qui, anche il suo ex baby fidanzato punta ad un altro reality show.

Le dichiarazioni del suo ex Tommaso Eletti

Infatti, lo stesso Tommaso Eletti recentemente ha dichiarato che c’è una possibilità di vedere la sua ex nella casa del Grande Fratello Vip 6. Opportunità che lo renderebbe felice per il semplice fatto che dentro il loft più spiato d’Italia Valentina Nulli Augusti sarebbe odiata da tutti gli inquilini.

“Come prenderei l’ingresso di Valentina nella Casa del Grande Fratello Vip? Lei vuole fare gossip ed entrare. Si sta praticamente candidando io invece sono stato chiamato. Sono contento se entra tanto la odiano e almeno crea un po’ di dinamiche e Alfonso vuole questo. A Valentina non gliene frega niente della gente ma lì dentro la odiano, le hanno fatto pure l’imitazione”, ha fatto sapere il 20enne romano.

Tommaso Eletti si candida per L’Isola dei Famosi 16

E se da una parte Valentina Nulli Augusti molto presto potrebbe diventare un’inquilina della casa del Grande Fratello Vip 6, dall’altro il suo ex Tommaso Eletti si è candidato per partecipare ad una eventuale nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

“A L’Isola dei Famosi ci andrei subito visto che sono uno sportivo ed amo l’avventura. Sarebbe per me una vera prova. Uomini e Donne invece non lo farei, non ho bisogno di andare in un programma per trovarmi una ragazza. Lo farei solo se mi pagassero bene”, ha dichiarato l’ex gieffino. Dichiarazioni che hanno immediatamente fatto storcere il naso al popolo del web che non vorrebbe rivedere il 20enne romano in televisione.