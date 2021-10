GF Vip, Jessica Selassié sparla di Rosalinda Cannavò: “Falsa ha sempre recitato”

Jessica Selassié dà della falsa a Rosalinda Cannavò

In ogni edizione del Grande Fratello Vip quelli della stagione precedente i concorrenti si confrontano con quello che è accaduto l’anno prima e se ha riscosso un grandissimo successo a livello di ascolti salgono le ansie e competizioni.

In questo primo mese molti inquilini della casa più spiata d’Italia hanno menzionato Tommaso Zorzi e per lui sono state dette delle parole al miele. Nella giornata di mercoledì, però, Jessica Selassié ha denigrato una concorrente del GF Vip 5. La principessa etiope mentre parlava con Ainett, Francesca, Clarissa e Raffaella ha criticato Rosalinda Cannavò. Andiamo a vedere nello specifico cos’altro è accaduto.

Jessica Selassié offende Adua Del Vesco

Al Grande Fratello Vip 6, Jessica Selassié ha rivelato che per lei Rosalinda Cannavò delle fiction realizzate con Ares Film sarebbe una falsa che dentro alla casa più spiata d’Italia ha sempre recitato.

“Mi piacevano quasi tutti, tranne alcuni. Ad esempio una che non mi è piaciuta per niente è Rosalinda Cannavò, no per nulla. Falsa dal primo giorno che è entrata qua dentro“, ha dichiarato la principessa. Se quest’ultima è sembrata d’accordo con sua sorella maggiore, Francesca Cipriani ha risposto così: “No, perché dici così? A me piaceva tanto lei“. Ovviamente le dichiarazioni della principessa etiope ha fatto storcere il naso al popolo del web che non ha perso tempo a scagliarsi contro la ragazza.

Rosalinda Cannavò al Grande Fratello Vip 5

Tralasciando la vicenda Ares Gate che è saltata fuori al Grande Fratello Vip 5 durante delle conversazioni tra Massimiliano Morra e Rosalinda Cannavò, quest’ultima ha creato molte dinamiche al reality show.

Oltre alla vicenda appena descritta, la 28enne messinese ha stretto un’amicizia speciale con Dayane Mello per non parlare della storia d’amore nata col gieffino Andrea Zenga, dicendo addio allo storico fidanzato Giuliano dopo ben dieci anni insieme.