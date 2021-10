GF Vip, Sophie scarica Gianmaria: “Non è il mio tipo né esteticamente né caratterialmente”

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi sempre più vicini

A quanto pare, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi avrebbero dovuto formare la nuova coppia della casa del Grande Fratello Vip 6. Una coppia antagonista a quella formata da Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Nonostante ciò, alla fine l’ex tronista di Uomini e Donne e l’imprenditore napoletano si sono allontanati ancor prima di iniziare una storia. scoppiati ancor prima di nascere.

Cambio repentino tra i due gieffini

Dopo la fine della relazione sentimentale con la fidanzata Greta tramite una clip girata a casa di Fabrizio Corona e recapitato a Gianmaria Antinolfi, lui e Sophie Codegoni si sono uniti sempre di più. Fino alla giornata di sabato, quando l’ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso di non provare nessun interesse nei confronti del compagno d’avventura.

“Mi dispiace perché si è aperto, mi ha fatto un discorso bellissimo e da donna fa sempre piacere sentirsi dire queste cose così, però mi dispiace averlo illuso. Né esteticamente, né caratterialmente è il mio tipo. E’ stata una cosa partita fra di noi, fra una partita di bigliardo e basta. Sarà monotonia, voglia di affetto o perché è un bel ragazzo anche se non è il mio tipo però è nata”, ha asserito la 19enne al Grande Fratello Vip 6.

Sophie sbotta: “Gianmaria non è il mio prototipo, non mi piace né esteticamente né caratterialmente”

Al Grande Fratello Vip 6 nelle ultime ore l’ex tronista Sophie Codegoni ha detto la sua sull’imprenditore napoletano facendogli capire che ‘non c’è trippa per gatti’. “La sera prima della puntata scorsa io già glielo avevo detto che c’era tanta differenza e se c’è solo una cosa fisica non va a finire in una storia d’amore. Va a finire in altro. E’ nata un’attrazione fisica fra noi perché ha uno sguardo bello ed è un bel ragazzo. Normalmente a me piacciono i ragazzi tatuati ma lui non è proprio il mio tipo però esteticamente mi piace… Diciamo che non è il mio prototipo”, ha chiosato l’ex volto del Trono classico di U&D.