Il Paradiso delle signore trama 20 ottobre: Umberto e Flora sempre più intimi, Salvatore fa una confessione

Mercoledì 20 ottobre andrà in onda una nuova puntata del Paradiso delle signore. In tale occasione vedremo che Umberto e Flora cominceranno ad essere vicini in un modo sempre più pericoloso.

Salvatore, invece, deciderà di aprirsi con sua sorella Tina e le farà una confessione. Per quanto riguarda Giuseppe e Agnese, invece, i due cominceranno ad essere un po’ titubanti sul modo di agire della loro figlia.

Confidenze tra Tina e Salvatore al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 20 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che al grande magazzino ci sarà grosso fermento. Vittorio è entusiasta del nuovo magazine del negozio, pertanto, continuerà a lavorare sodo per garantire ai suoi clienti un servizio ottimo ed efficiente. A tal proposito, il direttore del grande magazzino si metterà al lavoro con Roberto per progettare il lancio del nuovo numero del Paradiso Market.

Per quanto riguarda Tina, invece, la ragazza continuerà a comportarsi in modo piuttosto sospetto in famiglia. Questo non farà altro che fomentare i dubbi dei suoi genitori. Agnese e Giuseppe, infatti, avranno un confronto durante il quale parleranno a lungo della giovane e cominceranno a credere seriamente che sita nascondendo qualcosa di importante. I due saranno molto vicini a scoprire tutta la verità. Nel frattempo, Tina si è aperta solo con Salvatore e adesso è giunto il momento di ricambiare.

Trama 20 ottobre: Flora e Umberto pericolosi

Il giovane Amato, infatti, deciderà di aprirsi a sua volta con sua sorella e di confessarle l0interesse che nutre per Anna. Nella puntata del 20 ottobre del Paradiso delle signore, infatti, vedremo che il ragazzo dirà di essersi invaghito dell’Imbriani in modo piuttosto importante. Tina, allora, proverà a dargli qualche consiglio su come comportarsi. Anna, dal canto suo, farà anche lei una confessione davvero inaspettata.

La fanciulla, infatti, dirà a Beatrice di non sentirsi all’altezza del giovane che la sta corteggiando. Questo è, dunque, il motivo per il quale la protagonista si sta comportando in modo così schivo nei confronti del giovane. Poco alla volta, però, la sintonia tra i due diventerà inarrestabile. Stessa cosa accadrà anche a Flora e Umberto. Tra i due si verrà a creare un legame sempre più forte. La complicità, infatti, si trasformerà ben presto in qualcosa di più. Come la prenderà Adelaide? Lo scopriremo molto presto.