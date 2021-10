Pierpaolo Pretelli piange per Giulia Salemi a Domenica In: “La amo, vorrei un figlio da lei” (VIDEO)

Pierpaolo Pretelli ospite a Domenica In

Qualche giorno fa Pierpaolo Pretelli è stato ospite a Domenica In di Mara Venier per parlare del suo percorso a Tale e Quale Show 2021 ma anche della sua vita privata. In quella circostanza l’ex Velino di Striscia la Notizia si è lasciato andare al sentimentalismo e dopo aver visto una clip di Giulia Salemi si è commosso fino a piangere in diretta davanti a milioni di telespettatori.

“La amo, sto vivendo un momento magico e per questo devo tanto anche a lei. Giulia crede in me e mi dà quella benzina per realizzare i miei sogni. Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna e Giulia è la mia grande donna. Spero di essere all’altezza di lei. Fra noi c’è un amore molto forte e non pensavo di scoprirlo in un contesto televisivo. Non lo avrei mai immaginato. Abbiamo iniziato piano piano, tutto è arrivato con calma”, ha dichiarato il 31enne lucano.

I Prelemi vogliono un figlio

Ma non è finita qui. Infatti, alla domanda diretta da parte di Mara Venier se vorrebbe un figlio, Pierpaolo Pretelli a Domenica In senza giri di parole ha risposto di sì e che con Giulia Salemi “si darà da fare”. “Un figlio? Magari! E’ un amore che non si può spiegare, ora mi piacerebbe averne un altro mi piacerebbe riprovare quell’emozione. Se Giulia è d’accordo? Penso di sì. Amore, ci daremo da fare?”, ha asserito l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5.

Poi quest’ultimo sui social ha commentato così: “Ho vissuto una domenica di emozioni, di leggerezza e di tanta complicità con una padrona di casa che mi ha fatto sentire veramente a casa..grazie di cuore Mara Venier“. (Continua dopo il video)

Giulia e Pierpaolo, nozze in arrivo?

Nell’ultimo numero in edicola del magazine Nuovo è riportata una notizia che riguarda Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. “Grande progetto per il concorrente di Tale e Quale Show. Non si tratta di qualcosa di lavorativo. Appena avrà finito l’impegno di lavoro a Tale e Quale Show lui farà a Giulia la proposta di nozze. Potrebbe accadere addirittura durante l’ultima puntata dello show. All’epoca del loro incontro in Tv pochi credevano che la loro relazione sarebbe durata. Ora anche i più scettici dovranno ricredersi”, si legge sulla rivista diretta da Riccardo Signoretti.