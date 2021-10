Il Paradiso delle signore anticipazioni 25 ottobre Gloria e Ezio finalmente si incontrano

Le anticipazioni della puntata di lunedì 25 ottobre del Paradiso delle signore rivelano che ci saranno dei colpi di scena per quanto riguarda Gloria e Ezio. I due protagonisti, infatti, avranno finalmente l’opportunità di incontrarsi di persona dopo tutto questo tempo.

Per quanto riguarda Anna, invece, la donna racconterà una bugia a Salvatore che lo farà stare molto male. Tina, invece, sembrerà aver cambiato idea in merito al film musicale e tutto è anche merito di Vittorio.

Nella puntata del 25 ottobre Anna racconta una bugia a Vittorio

Nel corso della puntata del 25 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Salvatore rimarrà molto turbato dopo aver visto Anna in compagnia di Roberto. Il giovane li ha visti molto in sintonia, al punto da arrivare ad ipotizzare che tra loro ci sia una relazione in corso. Quando prenderà coraggio e deciderà di affrontare la fanciulla, ciò che apprenderà lo destabilizzerà parecchio. La donna, infatti, gli confermerà che lei e Roberto hanno una relazione.

Ad ogni modo, questa è una bugia che la donna racconterà solamente per far in modo che il giovane Amato si allontani definitivamente da lei. Tra le anticipazioni della puntata, poi, vedremo anche che Tina cambierà idea per quanto riguarda il musical. La donna, infatti, dirà di essere disposta a prendere parte al film e Vittorio non potrà che essere entusiasta. A tal proposito, a Conti balenerà nella testa un’idea.

L’incontro tra Gloria e Ezio al Paradiso delle signore

Il direttore del Paradiso delle signore, infatti, nella puntata del 25 ottobre deciderà di candidarsi come co-produttore del film insieme a Orlando Brivio. Il protagonista, poi, dirà di aver avuto anche un’altra brillante intuizione, ovvero, quella di far girare a Tina il pezzo principale del musical. Cosimo, dal canto suo, si metterà a completa disposizione di Ludovica. Il ragazzo, infatti, in virtù dell’amicizia che li lega, le dirà di potersi stabilire a Villa Bergamini.

La fanciulla sarà estremamente felice di questa notizia e non potrà fare a meno di fare una proposta a Marcello. Tra i due, infatti, ormai si è venuto a creare un rapporto sereno e tranquillo, per tale motivo gli chiederà di trasferirsi sotto il suo stesso tetto. In merito a Gloria, invece, la donna farà ritorno al Paradiso. Lei sarà molto combattuta, in quanto da un lato desidera tornare al suo lavoro di capo-commessa, ma dall’altro non saprà come comportarsi con Ezio. Proprio mentre sarà impegnata in tali congetture, si troverà di fronte il suo ex.