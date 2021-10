Clarissa Selassié delusa da Soleil, che svela: “Due delle principesse mi puzzano. Ho fatto strategia”

Tensione al Grande Fratello Vip 6

Nella puntata del Grande Fratello Vip 6 in onda lunedì gli autori hanno imposto i concorrenti di votare per l’ennesima volta le donne della casa. Le inquiline del loft di Cinecittà hanno dovuto fare le nomination palesi nella stanza led e quella più discussa è stata quella che Soleil Sorge ha riservato a Lulù, Jessica e Clarissa Selassié.

Le tre principesse non si aspettavano la nomination dell’ex volto di Uomini e Donne e dopo la diretta Clarissa si è lamentata con Sophie Codegoni. Secondo quest’ultima la Sorge avrebbe potuto nominare Francesca Cipriani o Ainett Stephens al posto loro.

Clarissa Selassié delusa da Soleil Sorge

Dopo la lunga diretta del Grande Fratello Vip 6 su Canale 5, Clarissa Selassié si è lamentata di Soleil Sorge perché l’ha profondamente delusa. “Non vogliamo uscire adesso perché fuori dobbiamo affrontare cose non belle. Per questo ci teniamo a stare ancora qui. Nostro padre è in carcere e ci sono altre cose non bellissime. Sono sincera, non l’ho presa bene e pensavo avrebbe nominato un’altra persona. Ero quasi certa che avrebbe votato per Francesca. Loro due non hanno tanto rapporto, anzi. In passato Francy l’ha criticata spesso. Perché se con una non parli mai poi non la voti?”, ha dichiarato la gieffina.

Per poi continuare così: “Ha detto che ha votato noi quasi per spronarci, ma che senso ha? Poteva nominare davvero Francy o Ainett. Oppure anche Jo, non c’è tanto legata a lei. Perché io e lei abbiamo discusso soltanto una volta e poi abbiamo fatto pace. Quando lei discuteva con Raffa mica andavamo contro Sole. Ognuno fa le nomination come se le sente, però io ci sono rimasta male di questa sua scelta. Mi aspettavo le altre nomination che abbiamo preso, ma non la sua. Anche perché io credo che quando andremo in nomination potremmo uscire. Ok, succederà, ma spero non adesso”.

La strategia di Soleil Sorge al GF Vip 6

In tarda notte nella casa del Grande Fratello Vip 6 Soleil Sorge ha rivelato a Manila Nazzaro di aver studiato un piano con le tre principesse Selassié. Stando alle dichiarazioni dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ci sono due di loro poco sincere nei suoi confronti e votando loro le ha messe alla prova.

“Devo essere onesta e le rivoterei. Sono felice di averle nominate, sono sincera. Non soltanto per stimolo. Strategicamente ho notato delle cose a livello di vibrazioni. Anzi, di due di loro. Mi puzzava di vibes strane. Ho voluto metterle alla prova. Adesso si vedrà cosa faranno. Ora che le ho nominate voglio vedere come si comporteranno con me. Voglio vedere se sono false oppure no. Non me la raccontano giusta“, ha confessato la gieffina.