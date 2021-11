Isola dei Famosi 2022, svelata la prima vip contattata: “Felice di partecipare” (FOTO)

Prima probabile concorrente de L’Isola dei Famosi 2022

Nonostante le voci di una possibile cancellazione de L’Isola dei Famosi a favore de La Talpa, a quanto pare il reality show che si svolge tra Cologno Monzese e l’Honduras si farà.

La nuova edizione del programma tornerà il prossimo anno e come rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia a Casa Chi i casting sono iniziati la settimana scorsa. Per questo motivo in rete sono iniziati i primi toto-nomi in rete anche se già pare che ci sia una candidata ufficiale. Andiamo a vedere di chi si tratta.

La moglie di Aldo Montano all’Isola dei Famosi 16

Stando alle dichiarazioni che Gabriele Parpiglia ha fatto a Casa Chi, la prima vip ad essere stata contattata per L’Isola dei Famosi 20211 è la velocista olimpionica Olga Plachina, famosa in Italia per essere la compagna di vita di Aldo Montano, quest’ultimo attualmente concorrente del Grande Fratello Vip 6. I due sportivi si sono conosciuti alle Olimpiadi invernali di Sochi nel 2014 e da quel momento in poi non si sono più lasciati.

Due anni dopo sono convolati a nozze ed hanno dato messo al mondo due bambini: Olympia di quattro anni e Mario nato nel 2021. “Olga potrebbe sbarcare come nuova naufraga de L’Isola dei Famosi, di cui i casting sono già iniziati la scorsa settimana. Ad Olga è stato proposto di fare L’Isola dei Famosi che andrà in onda due settimane dopo la fine del Grande Fratello Vip, ovvero verso il 21 o il 28 marzo”, ha fatto sapere il giornalista.

Olga Plachina all’Isola 2022: “Reality nelle sue corde, felice di partecipare”

Intervistata sulla vicenda, la moglie di Aldo Montano ha dichiarato: “L’idea a lei non dispiace perché avrebbe possibilità di partecipare ad un reality che rientra nelle sue corde: c’è sfida, competitività, sport. Lei ha anche detto agli autori ‘Caro Aldo, ho tenuto i figli mentre tu eri al GF Vip, ora li tieni tu mentre io sono all’Isola’. Quindi al 90% possiamo già annunciare che la prima naufraga della prossima edizione de L’Isola dei Famosi potrebbe essere Olga, la compagna di Aldo Montano”.

Gabriele Parpiglia ha poi confessato che al momento la conduzione del reality show è ancora incerta anche se l’ipotesi di rivedere di nuovo Ilary Blasi non è da escludere. I tre opinionisti invece non li avrebbero confermati, quindi ne vedremo altri.