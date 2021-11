Scontrino elettronico e fatture elettroniche dal tuo E-commerce: ecco com’è possibile

Hai un E-commerce e non sai come utilizzarlo per l’emissione di scontrino elettronica e fatture elettroniche? Da oggi è tutto molto semplice, grazie al nuovo plugin WordPress tutto italiano lanciato dall’azienda Gestisco Italia.

Da adesso in poi non dovrai più utilizzare il registratore di cassa, il tutto per una gestione estremamente semplice di tutto il sistema lavorativo. In fondo Gestisco Italia agisce proprio in questa ottica, quella di riuscire a semplificare il lavoro delle aziende.

Ma cerchiamo di comprendere nello specifico di cosa stiamo parlando. Per approfondire e scoprire i servizi di Gestisco Italia puoi collegarti al sito fatturapro.click e continuare a leggerci.

Il sistema della fatturazione elettronica

Era il 1 gennaio 2019 quando è entrata in vigore la fatturazione elettronica. Un nuovo sistema di gestione della parte contabile di ogni singola attività. Da quel momento in avanti sono obbligati alla fattura in formato elettronico tutti i possessori di Partita IVA, fatta eccezione per coloro che la legge ha espressamente esonerato almeno in un primo momento.

L’introduzione della fattura in formato elettronico ha richiesto l’utilizzo innanzitutto di dispositivi elettronici dotati di connessione internet e in secondo luogo di software gestionali o piattaforme che permettano di compilare la fattura e inviarla al Sistema di Interscambio elemento indispensabile per la fattura elettronica.

Ma il sistema di fatturazione elettronica non ci ferma a questo, ma si spinge ben oltre prevedendo una serie di modifiche tra cui lo scontrino elettronico e i corrispettivi telematici.

Come spesso succede soprattutto in Italia sono state molte le voci che si sono susseguite in merito a tali cambiamenti. Ma come sempre succede, c’è chi vuole fuggire dai cambiamenti e chi invece li affronta cercando una soluzione valida proprio come ha fatto Gestisco Italia

Cos’è Gestisco Italia

Tu conosci Gestisco Italia? Se la risposta è no, probabilmente non hai ancora trovato la soluzione giusta per il tuo business.

Gestisco Italia è un’azienda, che come immaginerai è italiana e lavora per fornire dei servizi alle aziende. In particolare Gestisco Italia è stata notata da molte aziende grazie a FatturaPro, il servizio messo a disposizione per l’emissione della fattura in formato elettronico e lo scontrino elettronico.

Un servizio estremamente semplice che va a sostituire i software gestionali di cui i possessori dovrebbero dotarsi per la gestione di tutto ciò che riguarda la fatturazione elettronica. Semplice e intuitiva, può essere utilizzata senza dover installare nessun file sul proprio pc e questo è l’aspetto che è più piaciuto del lavoro di Gestisco Italia e Fattura Pro.

Ma l’azienda non si è accontentata di questo e ha deciso che occorreva offrire qualcosa in più alle aziende, in particolare ha concentrato tutte le sue forze su quelli che sono i siti di e-commerce, introducendo un plugin WordPress che permette di emettere lo scontrino elettronico direttamente dalla piattaforma Woocommerce.

Lo shop online

Ma soffermiamoci un attivo sugli shop online, una nuova formula di commercio che da qualche anno a questa parte ha visto la sua rivincita. Per molti anni è stato mal visto e bistrattato da tutti coloro che vedevano in lui un nemico.

Da una parte c’erano i commercianti che vedevano il commercio online come una minaccia, dall’altra i consumatori spaventati dalle possibili truffe. Nel messo un nuovo modo di vendere che ben presto sarebbe stato apprezzato da tutti.

Ora i commercianti hanno un loro shop online che gli permette di andare oltre i confini locali, i clienti molta più scelta. Ma in fondo i cambiamenti sono sempre difficili da accettare.

Nel bel mezzo ci si è posta Gestisco Italia con i suoi servizi.

Scontrino elettronico e Gestisco Italia

Se la fattura elettronica è ormai un meccanismo rodato con cui le aziende italiane hanno imparato a convivere, lo scontrino elettronico è completamente nuovo per tutti.

Gestione Italia ha lanciato quindi un plugin WordPress per riuscire ad emettere lo scontrino e la fattura in formato elettronico anche dal proprio sito di E-commerce, senza dover passare obbligatoriamente per il registratore di cassa.

Il plugin tutto italiano ha anche in questo caso velocizzato i processi aziendali permettendo di concludere tutte le procedure di vendita con pochi click in maniera estremamente semplice.

Il tutto con la sicurezza per i sistemi informatici aziendali.