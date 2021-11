Uomini e Donne, retroscena su Tina e Gemma: un’autrice svela cosa sono costretti a fare dietro le quinte

La rivalità che esiste tra Tina Cipollari e Gemma Galgani è, ormai, nota a tutti, ma in queste ore un’autrice di Uomini e Donne ha voluto svelare un retroscena inerente le due donne. Spesso il pubblico è stato portato a credere che le due rivali fingano di odiarsi così tanto durante le puntate.

Proprio nelle scorse settimane l’argomento è stato intavolato anche in studio ed entrambe hanno risposto per le rime a coloro i quali le hanno accusate di essere d’accordo. Ad ogni modo, a fare più chiarezza sulla vicenda è stata un’autrice del programma. Vediamo cosa è emerso.

Retroscena dietro le quinte tra Tina e Gemma

Raffaella Mennoia, nota autrice e caporedattrice di Uomini e Donne, ha svelato dei retroscena inerenti Tina e Gemma. Diverse volte il pubblico da casa ha messo in discussione la veridicità dei loro litigi. I modi che le dame adoperano per attaccarsi, i perfidi scherzi della Cipollari e i pianti disperati della Galgani sembrano, spesso, frutto di invenzioni e strategie studiate a tavolino. Malgrado entrambe le protagoniste abbiano sempre negato di essere “amiche” al di fuori delle telecamere, molti spettatori continuano ad essere titubanti.

Proprio per tale ragione, l’autrice in questione ci ha tenuto a dare qualche informazione in più per provare a rendere più esplicito il concetto. Raffaella, infatti, ha dichiarato che lo staff è spesso costretto ad intervenire anche dietro le quinte per sedare gli animi delle due donne. La Mennoia, infatti, ha svelato che, spesso, gli autori devono fare in modo che le protagoniste non si incrocino per i corridoio.

Gli interventi degli autori di Uomini e Donne

Un incontro senza telecamere, a dispetto di quanto alcuni telespettatori potrebbero credere, potrebbe rivelarsi molto più acceso di quanto accade in studio. Svelando questo retroscena. dunque, Raffaella ha lasciato intendere che Tina e Gemma si controllino addirittura in puntata onde evitare di arrivare a compiere gesti inconsulti. Diverse volte, inoltre, è capitato di dover separare le due protagoniste per evitare di correre il rischio di arrivare alle mani.

Con queste affermazioni, quindi, la collaboratrice di Maria De Filippi ci ha tenuto a puntualizzare che quello che accade in studio è tutto vero. Questa delucidazione sarà servita a sanare i dubbi che molti utenti del web hanno sollevato proprio in merito alla natura del rapporto tra l’opinionista e la dama bianca?