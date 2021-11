Uomini e Donne, Samuele infrange il regolamento? Lo spoiler sull’esterna che non avrebbe dovuto fare (VIDEO)

In queste ore, Samuele Carniani, corteggiatore di Roberta a Uomini e Donne, ha compiuto un gesto che, probabilmente, infrange il regolamento del programma. Dato che il talk show è registrato, i protagonisti non possono fare spoiler sui social di quanto accade.

Tuttavia, pare che il giovane possa aver infranto questa regola pubblicando il contenuto di un’esterna sul suo profilo Instagram. Scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

Il video che, forse, infrange il regolamento di Uomini e Donne

Nel corso del fine settimana che si è appena concluso sono state effettuate delle nuove registrazioni del talk show condotto da Maria De Filippi. In questo stesso lasso di tempo, Samuele ha pubblicato un video che, forse, infrange il regolamento di Uomini e Donne. Nello specifico, le talpine de Il Vicolo della news hanno notato una certa attinenza tra un video pubblicato dal giovane tra i suoi contenuti di Instagram e un’esterna fatta con Roberta.

Il giovane, infatti, ha postato la clip del momento in cui si trovava dinanzi la fontana di Trevi a Roma intento a lanciare una monetina al suo interno. Il protagonista, poi, ha aggiunto anche una didascalia che sembra essere legata al suo percorso a Uomini e Donne. Il protagonista, infatti, ha detto di aver espresso un desiderio a cui tiene molto e spera tanto che possa realizzarsi quanto prima. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samuele Carniani (@samuele_carniani)

La buona fede di Samuele

Ebbene, il motivo per il quale questo video infrange il regolamento di Uomini e Donne sta nel fatto che esso conterrebbe parte dell’esterna tra Samuele e Roberta. I due hanno trascorso proprio un’uscita a Roma nei pressi della fontana di Trevi, pertanto, è altamente probabile che la clip faccia riferimento proprio a quel momento. Per adesso, però, il giovane non è intervenuto sulla vicenda per chiarire la sua posizione.

Inoltre, il video in questione è ancora presente sul suo account Instagram e la redazione del programma non si è sbilanciata sulla questione. In virtù di questo, dunque, è probabile che gli autori abbiano deciso di andare oltre questo avvenimento comprendendo la buona fede del ragazzo. Inoltre, il video in questione non è per nulla esplicito. Solo chi era presente in studio ed ha visto l’esterna tra i due giovani può capire quale sia il riferimento contenuto al suo interno.