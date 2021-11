Uomini e Donne, salta anche un’altra coppia: brutto gesto di Joele verso Ilaria (FOTO)

In queste periodo stanno scoppiando molte coppie provenienti da Uomini e Donne, stavolta al centro dell’attenzione ci sono Joele e Ilaria. Dopo aver parlato della separazione tra Matteo e Noemi, ecco che anche il suo “collega” si trova sulla stessa lunghezza d’onda.

L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha riportato le segnalazioni di alcuni utenti, i quali hanno dichiarato di essere a conoscenza di informazioni alquanto compromettenti sul conto dei due giovani. Ecco cosa è emerso.

Le segnalazioni su Joele e Ilaria

Il trono di Uomini e Donne precedente a quello attuale non è stato molto fortunato, sta di fatto che anche la coppia formata da Joele e Ilaria pare sia in crisi. Il percorso del giovane è stato piuttosto tortuoso e si è concluso con un’uscita di scena davvero pessima. La redazione, infatti, ha scoperto che il ragazzo stesse provando a mettersi in contatto privatamente con Ilaria, cosa vietata dal regolamento della trasmissione. Per tale ragione, la conduttrice ha posto fine al suo trono mandandolo via.

Una volta usciti dal talk show, però, i due hanno cominciato a frequentarsi sul serio. Attraverso dei contenuti sui social hanno palesato il fatto che stessero insieme e sembravano anche piuttosto felici. Ad ogni modo, a distanza di una manciata di settimane, sembra che la situazione sia già radicalmente cambiata. I due, infatti, pare siano in crisi, se non addirittura già lasciati.

Milan flirta con un’ex dama di Uomini e Donne?

A fare questo annuncio è stata Deianira, la quale ha pubblicato gli screen di una conversazione avuta con una fan, la quale ha dichiarato di essere a conoscenza di informazioni importanti. In particolare, in molti si sono resi conto del fatto che i due avessero smesso di pubblicare foto e video insieme su Instagram da troppo tempo. Inoltre, lui pare abbia smesso anche di mettere like al di sotto delle foto di lei e, come se non bastasse, pare abbia compiuto un gesto inaspettato.

Stando a quanto emerso da una fan di Uomini e Donne, pare che Joele abbia fatto un brutto gesto nei confronti di Ilaria, ovvero, abbia cominciato a seguire Carolina Ronca. La giovane ha partecipato al programma durante il trono di Giacomo. In molti ritengono che tra i due ci possa essere del tenero, cosa che avrebbe spinto Joele a chiudere con Ilaria. Sarà davvero così? Non ci resta che attendere per scoprirlo.