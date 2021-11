Il Paradiso delle signore anticipazioni 26 novembre: Armando e Agnese si baciano, qualcuno li vede…

Le anticipazioni della puntata di venerdì 26 novembre del Paradiso delle signore rivelano che il segreto che Armando e Agnese custodiscono da un bel po’ di tempo verrà allo scoperto. I due si lasceranno andare alla passione e verranno scoperti.

Per quanto riguarda Flora e Umberto, invece, i due non potranno fare a meno di pensare a quello che c’è stato tra di loro nell’ufficio dell’imprenditore. Marco, invece, riceve un’allettante proposta di lavoro.

Flora e Umberto prendono una decisione al Paradiso delle signore

Molti sono i colpi di scena che si verificheranno in occasione della puntata del Paradiso delle signore del 26 novembre. Innanzitutto vedremo che Vittorio resterà molto colpito da come scrive Marco, al punto che gli proporrà di lavorare per il Paradiso Market. Il giovane sarà molto entusiasta di questa opportunità, pertanto, accetterà di buon grado il suo nuovo impiego. Così facendo, inoltre, il ragazzo avrà anche la possibilità di stare ancora più vicino a Gemma, che ormai sta corteggiando in modo piuttosto spregiudicato.

Nel frattempo, Stefania ha scoperto tutto sul suo conto e su quanto sa essere meschino. Proprio per tale ragione, la ragazza non riuscirà a tenere per sé quello che pensa del nipote della contessa Adelaide. Almeno dal punto di vista professionale, infatti, non nutre affatto stima nei suoi confronti. Umberto e Flora, invece, ripenseranno al bacio furtivo che si sono scambiati la sera prima. I due non possono fare finta di nulla, ma allo stesso tempo non possono neppure concedersi di provare questi sentimenti reciprocamente.

Anticipazioni 26 novembre: Armando e Agnese scoperti

Pertanto, entrambi decideranno di metterci una pietra sopra e di guardare avanti provando a dimenticare quanto accaduto. Su di un altro versante, poi, al Paradiso delle signore, nella puntata del 26 novembre, vedremo che Salvatore deciderà di accompagnare Anna al paese. Ad ogni modo, per potersi allontanare chiederà ad Agnese e ad Armando di sostituirli in caffetteria.

I due protagonisti, naturalmente, non potranno fare a meno di accettare. Dopo tanto tempo si ritroveranno di nuovo a lavorare fianco a fianco e la cosa farà riaffiorare dei ricordi. Colti da un momento di passione, infatti, i due si scambieranno un bacio molto intenso. Tina, però, si troverà nelle vicinanze e scoprirà tutto. Come reagirà la figlia di Agnese e Giuseppe dinanzi questo avvicinamento tra la madre e il capo magazziniere proprio quando il signor Amato è andato via?