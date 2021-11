Uomini e Donne spoiler lunedì: Andrea Nicole in preda alla passione, Roberta delusa

La puntata di lunedì 29 novembre di Uomini e Donne sarà un po’ più incentrata sul trono classico. Dopo aver ampiamente parlato di trono over nella messa in onda di venerdì, oggi si tratteranno le vicende dei più giovani.

Matteo sta continuando il suo percorso in modo piuttosto tranquillo. Andreea Nicole, invece, spiazzerò tutti con due esterne molto particolari, mentre Roberta resterà delusa. Scopriamo nel dettaglio cosa vedremo.

Spoiler lunedì: Andrea Nicole passionale

Le anticipazioni della puntata di lunedì di Uomini e Donne rivelano che Maria De Filippi farà sedere al centro dello studio le troniste. Per quanto riguarda Andrea Nicole, la ragazza è uscita con entrambi i suoi corteggiatori. L’esterna con Alessandro si rivelerà piuttosto intensa. Lui ha deciso di fare un passo estremamente importante nei confronti della tronista in quanto l’ha portata a conoscere sua mamma. Lei si è molto emozionata e non ha potuto fare a meno di mostrarlo a tutti.

Nel corso dell’esterna, poi, tra i due il clima è diventato così intimo e bello al punto da scambiarsi un bacio molto passionale. In seguito, poi, verrà mandata in onda anche l’esterna con Ciprian. Anche tra i due ci sono stati momenti molto belli, che hanno spinto la tronista a lasciarsi andare ad un altro bacio molto appassionato. In studio, chiaramente, nasceranno delle polemiche in quanto i corteggiatori rimarranno alquanto indispettiti nel vedere l’esterna del rispettivo rivale.

La delusione di Roberta a Uomini e Donne

In merito a Roberta, invece, anche lei ha deciso di portare in esterna entrambi i suoi corteggiatori, ma nella puntata di lunedì di Uomini e Donne vedremo che Luca non si presenterà. Il ragazzo dirà di essere rimasto molto male dal comportamento assunto dalla tronista nel corso della precedente puntata. Ad ogni modo, la giovane rimarrà profondamente delusa e non potrà fare a meno di lasciar intendere di avvicinarsi sempre di più a Samuele. Quest’ultimo, però, si dirà particolarmente deluso in quanto la tronista non lo ha baciato in esterna.

Matteo, dal canto suo, continuerà le sue esterne con le corteggiatrici, ma non è ancora riuscito a costruire qualcosa di importante con nessuna di loro in quanto è troppo presto. Al trono over, invece, non mancheranno i dibattiti di cui si renderanno protagonisti Isabella e Armando. Gemma, dal canto suo, essendo in collegamento webcam sarà un po’ più assente del solito.