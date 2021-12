Il Paradiso delle signore anticipazioni 9 dicembre: Agnese va via dal lavoro, Flora determinata

Le anticipazioni della puntata del 9 dicembre del Paradiso delle signore rivelano che Vittorio scoprirà l’errore commesso da Agnese al grande magazzino. La donna è diventata, ormai, un pericolo, pertanto, sembrerà necessario correre ai ripari.

Su di un altro versante, poi, vedremo che a Villa Guarnieri Flora sarà sempre più determinata a raggiungere i suoi obiettivi. La donna vuole indagare sul passato di Adelaide e Umberto per scoprire i retroscena sulla morte di suo padre Achille.

Agnese si allontana dal Paradiso delle signore

Nel corso dell’appuntamento del 9 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che Agnese si troverà in serie difficoltà. La donna, infatti, ha commesso un errore imperdonabile dimenticando il ferro acceso nel grande magazzino. Questa distrazione, dettata dal difficile momento che sta attraversando, avrebbe potuto compromettere le sorti dello shopping center. Proprio per tale ragione, Vittorio deciderà di avere un confronto con lei.

Il direttore del magazzino esorterà la donna ad allontanarsi dal lavoro per un po’ di tempo. Per la sarta è il momento di dedicarsi alle faccende personali ne prendersi una pausa dal suo impiego. Questa sembrerà l’unica soluzione possibile per entrambi i protagonisti. Nel frattempo, l’astio che il figlio Salvatore nutre nei confronti della madre e di Armando crescerà sempre di più. Cosa deciderà di fare Agnese? Rivelerà al giovane il vero motivo per il quale suo padre è andato via di casa e si è trasferito per sempre in Germania? Lo scopriremo presti.

Anticipazioni 9 dicembre: Flora indaga

Intanto, nella puntata del 9 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che Flora continuerà ad indagare sul passato dei Guarnieri. Adelaide sarà sempre più sospettosa di lei, per tale ragione, metterà in atto la prima parte del piano che ha architettato per distruggerla. Proprio nel corso di tale appuntamento vedremo come Adelaide proverà a smascherare la figlia di Achille e a far venire allo scoperto le sue reali intenzioni.

Tina, invece, si preparerà all’intervento. La dara dell’operazione sarà, ormai, sempre più vicina e la fanciulla non sarà nella pelle. Allo stesso tempo, poi, vedremo anche che Flora continuerà in maniera piuttosto incessante ad indagare sulla famiglia che la sta ospitando. Riuscirà a venire allo scoperto? Al Paradiso, intanto, si respirerà aria di festa. I dipendenti affiggeranno sull’albero i consueti bigliettini contenenti i loro pensieri e Dora sarà molto emozionata. La donna sarà molto curiosa di scoprire che cosa abbia scritto Nino.